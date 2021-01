Biologisch marktaandeel in supermarkt blijft klein

EDE – Het biologisch marktaandeel in de Nederlandse supermarkt blijft met 3,2 procent relatief klein. Volgens Bionext is er stimulatie vanuit de overheid nodig om de vraag omhoog te krijgen en meer boeren te interesseren voor biologische landbouw.

Hoewel het aantal geregistreerde landbouwbedrijven van 2.076 naar 2.115 groeide in 2020 en het biologisch landbouwareaal in Nederland steeg met 5,9 procent naar 79.664 hectare, daalde voor het zesde jaar op rij het aantal boeren die de overstap maakten naar biologische landbouw. Bionext ziet hierin niet alleen een daling die wordt veroorzaakt door het onzekere landbouwbeleid in Nederland, maar ook door de achterblijvende marktvraag.

“Als de vraag naar biologisch zou stijgen, willen boeren de overstap wel maken”, stelt Michaël Wilde, directeur Bionext, brancheorganisatie van de biologische sector. “Daarvoor is stimulering nodig, bijvoorbeeld met een publiekscampagne vanuit de overheid en retailers die open staan om de aankoop van biologisch in de winkel te stimuleren. Tijdens de BioKennisWeek zien we dat het kan. Als meer consumenten biologisch kopen, zijn er genoeg boeren die de overstap willen maken.”

Bron: Levensmiddelenkrant