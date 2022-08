Boon Food Group neemt twee Coop-supermarkten over

DORDRECHT – Boon Food Group heeft twee supermarkten overgenomen in overeenstemming met Coop. De supermarkten worden verbouwd tot een Boon’s Markt en een Boon’s Dagmarkt.

Eric Brosius, manager Convenience en Buurt bij Boon Food Group, is verwachtingsvol over de overname. “Ik ben ervan overtuigd dat de consumenten en de nieuwe ondernemers zich snel thuis zullen voelen in de nieuwe Boon’s Markt en Boon’s Dagmarkt. Boon Food Group heeft zich tot doel gesteld de komende jaren fors te groeien in het aantal winkels en deze uitbreiding sluit hier goed bij aan.”

Uddel

Door de fusie van Coop en Plus besloot de onafhankelijk toezichthouder ACM dat er een keuze gemaakt moest worden voor een andere supermarktformule voor de Coop-supermarkt van de familie Schouten in Uddel. Na intensieve gesprekken is de keuze gevallen op Boon’s Markt. Medio september zal de supermarkt worden voorzien van de Boon’s Markt-uitstraling.

De huidige bedrijfsleider van de supermarkt Evert-Jan van Egteren, die tevens opvolger van de familie Schouten is, werkt samen met de familie om de supermarkt eind 2023 volledig volgens het nieuwe Boon’s Markt-ontwerp te hebben verbouwd.



Stompwijk

Daarnaast heeft Boon Food Group de overname van Coop Stompwijk bevestigd. De supermarkt aan het Hoefblad zal worden verbouwd tot een Boon’s Dagmarkt. Medio oktober sluit Coop Stompwijk. De vernieuwde, grotere supermarkt zal openen in de eerste week van november.

Eigenaar van de supermarkt, de familie Pruyssers, geeft aan verheugd te zijn over de overname. ”Wij zijn erg blij voor de inwoners van Stompwijk dat we erin geslaagd zijn overeenstemming met Boon te bereiken. De supermarkt blijft voor het dorp behouden, de medewerkers kunnen aan de slag blijven, en er ontstaan zelfs nieuwe banen, en we gaan alles vernieuwen. Het wordt een complete supermarkt met mooie versafdelingen en lokale specialiteiten”.

Bron: Levensmiddelenkrant