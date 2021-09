Bun Holding trekt Overijssel in voor 23e Albert Heijn-winkel

‘Het moet echt een supermarkt worden die past bij de buurt en omgeving’

ALMERE - Bun Holding opent in winkelcentrum Enschede Zuid in december zijn 23e Albert Heijnvestiging. Dit is voor de onderneming de eerste AH-winkel in de provincie Overijssel.

Bun Holding exploiteert supermarkten, doet aan projectontwikkeling en het beheren en renoveren van vastgoed. Aan het hoofd van het familiebedrijf staan broer en zus Jan en Susan Bun. “De kans voor een nieuwe locatie voor een supermarkt deed zich voor en die hebben we, als landelijk opererende onderneming, met beide handen aangegrepen. We zien heel erg veel potentie in deze, voor ons, nieuwe regio”, zegt directeur Supermarkten bij Bun, Ronald van Zetten. De holding is voor deze winkel nog op zoek naar een managementteam.

Overijssel

Dit wordt de eerste Bun-onderneming in Overijssel. Hierover vertelt een woordvoerder van Bun: “Het runnen van een Albert Heijn in welk gebied dan ook is voor ons inmiddels dagelijkse kost. Elke regio is natuurlijk anders qua inwoners en daar spelen we uiteraard op in. Het moet echt een supermarkt worden die past bij de buurt en omgeving.” Het winkelcentrum in Enschede is in handen van DC Vastgoed en die verhuurt de winkelruimte aan Bun. In het centrum zijn al een Hema, Kruidvat, Big Bazar, Lidl, Jumbo en andere lokale retailers gevestigd.

De winkel

De oppervlakte van de supermarkt beslaat meer dan 3000 m2 en draagt het nieuwste winkelconcept van Albert Heijn. De winkel krijgt acht zelfscankassa’s op een groot zelfscanplein. “Een volwaardige supermarkt met een zeer groot assortiment en de mogelijkheid tot zelfservice. Je kijkt je ogen uit in deze nieuwe winkel”, aldus de woordvoerder. Hier wordt straks een compleet Albert Heijn-assortiment aangeboden met lokale producten. De opening zal plaatsvinden op dinsdag 14 december dit jaar. Nieuwe projecten staan op de planning, maar daar kan de woordvoerder verder nog niets over zeggen.

Bron: Levensmiddelenkrant