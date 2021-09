CBS: Minder omzet voor winkels in voedingsmiddelen

DEN HAAG – Centraal Bureau voor Statistiek publiceert omzetcijfers van augustus. De omzet van winkels in de foodsector kromp in augustus 2021 met 3,8 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Het totale verkoopvolume van winkels in voedings- en genotmiddelen was 4,1 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van de supermarkt was 4,5 procent lager dan in 2020. Hier tegenover staat de stijging van de omzet van speciaalzaken met 1,5 procent. In vergelijking met 2019 hebben de winkels in voedingsmiddelen 3,7 procent meer omgezet.

Bron: Levensmiddelenkrant