Colruyt verkoopt in België geteelde abrikozen en meloenen

HALLE (B) – Vanaf deze week ligt er in België bijzonder fruit in de schappen van diverse Colruyt-winkels. Voor het eerst zijn er dan abrikozen en meloenen te koop die niet in het buitenland geteeld zijn. Het winkelbedrijf zet zich zo in om meer Belgische producten in de schappen te krijgen.

Het is voor de Colruyt Group en de telers een traject van lange adem. Al in 2018 hebben twee telers op verzoek van het supermarktbedrijf abrikozenbomen geplant. Samen met veredelaars zijn ze op zoek gegaan naar de juiste variëteiten die geschikt zijn voor het Belgische klimaat. Deze zomer is de oogst abrikozen van het proefproject groot genoeg om een aantal winkels te bevoorraden.

Meloenen

Aardbeientelers Kristof en Kim begonnen drie jaar geleden met het telen van meloenen. “Qua infrastructuur heb je bijna hetzelfde nodig als voor aardbeien. Dat maakte de overstap iets makkelijker”, legt teler Kristof uit. Niet veel later toonde Colruyt interesse en werd het commercieel vatbaar. In de diverse formules van Colruyt Group worden de charentais meloenen uit Frankrijk vanaf dit seizoen vervangen door de Belgische teelt.

Meedenken

“We willen meedenken met Belgische boeren over hoe we de teelt in België zo slim mogelijk kunnen aanpakken,” vertelt Jan Schokaert, afdelingshoofd aankoop fruit bij Colruyt Group. “Diversificatie in landbouw kent namelijk veel voordelen. Op vlak van inkomen voor de telers, maar ook om lege momenten in het seizoen in te vullen en optimaal gebruik te maken van onze landbouwgronden met teeltrotatie. De teelt van de charentais meloenen en abrikozen is zeker nog niet vanzelfsprekend, maar we nemen als Colruyt Group graag onze voortrekkersrol op om hier zo veel mogelijk onderzoek naar te doen.”

