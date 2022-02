Concept BOER&NLekker gelanceerd door Agrifirm

BREDA – Het nieuwe concept BOER&NLekker is zaterdag 19 februari gestart in Breda. Dit initiatief is opgezet door coöperatie Agrifirm. Boeren en consumenten worden met het concept dichter bij elkaar gebracht.

De coöperatie, met 10.000 aangesloten telers, speelt in op de vraag vanuit boeren om hun producten direct aan consumenten te kunnen verkopen. Dit was eerder niet mogelijk omdat de marketingkracht en logistiek miste om dit op grote schaal op te zetten.

Bestellen & assortiment

Via de app Local Heroes kunnen klanten producten bestellen en ophalen bij deelnemende boeren. Ook is er één pick-up point in een lokaal cluster van boeren en telers. Als de pilot succesvol is, wordt deze verder uitgerolt. De aangesloten boerderijen hebben elk eigen en unieke producten. In het assortiment is onder meer boeren vanillevla, vlees van Blonde d’Aquitaine runderen en ambachtelijk gemaakte Goudse abdijkaas te vinden. “Boeren beheren zelf hun eigen winkel en bepalen de prijs. De coöperatie biedt zo een duurzaam verdienmodel binnen het netwerk van boeren en telers: één van de belangrijkste pijlers in haar innovatiestrategie voor de komende jaren”, is in het persbericht te lezen. Ook beweegt het assortiment met de seizoenen mee.

Bron: Levensmiddelenkrant