De Nieuwe Melkboer maakt de allereerste ‘Nedersoja’

‘Onze sojadrink is echt een waardevolle toevoeging op het plantaardige assortiment’

ENSCHEDE - Twee belangrijke pijlers van de voedseltransitie zijn de overgang naar een meer plantaardig dieet en het verkorten van de productieketen. De Nieuwe Melkboer weet beide zaken te combineren en produceert vanuit Oost-Nederland de eerste sojadrink die geheel van Nederlandse bodem komt. Tom Grobben legt uit hoe hij samen met broer Bart tot dit succes is gekomen.

Jullie ouders hebben een melkveehouderij, waarom hebben Bart en jij ervoor gekozen om sojamelk te gaan produceren?

“We zijn opgegroeid op de boerderij en er was altijd wel sprake van dat Bart en ik de melkveehouderij zouden doorzetten. Maar daarvoor zouden wij ons aantal koeien moeten verdubbelen. Er zit echt nog wel toekomst in het houden van vee, maar wij staan niet achter het intensiveren daarvan. Wij wilden juist gaan experimenteren met de innovatieve, positieve mogelijkheden die de Nederlandse landbouw kan bieden.

We hebben allebei aan de Wageningen University & Research gestudeerd, waar we de mogelijkheden van de sojaboon ontdekten. Ook hebben we in de Randstad gewoond, en hier zagen we een duidelijke trend richting een meer plantaardig dieet. We hadden heel sterk het gevoel dat we iets met die twee moesten gaan doen. Daarom hebben we een plan gemaakt om sojabonen te gaan telen en dat idee hebben we aan onze ouders voorgelegd. Zij hebben ons een halve hectare grond beschikbaar gesteld en zeiden: ‘Probeer het maar’. Nu zijn we ongeveer vijf jaar verder en hebben we 7 november onze sojadrink op de markt gebracht. Het resultaat is eigenlijk een mix van de trend rond plantaardige voeding, de wil om te innoveren en de steun van onze ouders.”

Wat zijn de mogelijkheden van de sojaboon?

“In het begin hebben we heel veel literatuur bestudeerd om de eigenschappen van sojabonen te bestuderen en te zien wat je er allemaal mee kunt. De wetenschap komt ook steeds meer tot de conclusie dat de sojaboon gewoon een hele mooi boon is vanwege zijn voedingswaarden. Hij is bijvoorbeeld hoog in eiwitten en komt daarmee dicht in de buurt van gewone melk. Het probleem is echter dat sojabonen voornamelijk worden geïmporteerd uit Brazilië en de VS, 82 procent van de Nederlandse sojabonenimport komt uit deze twee landen.

Hetzelfde geldt voor de rest van het plantaardige melkassortiment, dat vooral uit amandel-, kokos- en sojamelk bestaat. Het zijn allemaal goede en lekkere producten, maar wel gemaakt van grondstoffen die we naar Nederland halen, vaak van andere continenten. Wij zien dat de trend niet alleen naar een meer plantaardig dieet gaat, maar ook naar een dieet met veel lokaal geproduceerde voedingsmiddelen. Producten met een korte productieketen zoals de onze maken duurzamer consumeren mogelijk. We hebben zo’n mooi voedsellandschap hier in Nederland. Door de productie van bijvoorbeeld soja naar ons eigen land te halen, kunnen we er hier al mooie producten van maken. Dat heeft volgens mij de toekomst.”

Hoe wordt jullie sojadrink gemaakt?

“We weken en vermalen onze sojabonen met water, daarna zeven we het restproduct – okara heet dat – eruit. Het vocht dat overblijft, dat is sojamelk. We hebben onze sojadrink ontwikkeld als barista-editie voor in de koffie en daarom hebben we er een beetje suiker, koolzaadolie en wat natriumcarbonaat aan toegevoegd. Door de koolzaadolie is de sojamelk goed opschuimbaar en natriumcarbonaat zorgt ervoor dat de pH-waarde in balans is. Niemand zit immers op zure, schiftende koffie te wachten. Maar we hebben wel heel bewust alleen natuurlijke ingrediënten toegevoegd.”

Hoe zijn de reacties op jullie product?

“Heel goed. Consumenten vinden het ontzettend lekker. Zo lekker zelfs dat het ook wordt gebruikt als losse drink of met havermout als ontbijt. Het is een heel smakelijk en vers product. Het heeft echt een andere smaak dan de varianten die momenteel in pak verkrijgbaar zijn. We hebben op de verpakking gezet dat het opschuimbaar is, omdat het ontwikkeld is voor in de koffie, maar je kunt het eigenlijk overal voor gebruiken.

We wisten eigenlijk wel dat we qua smaak een product konden maken dat vergelijkbaar is met winkelvarianten. Toch heeft het ons wel verbaasd hoe goed er wordt gereageerd op onze sojadrink. Mensen vinden het tegelijk ook gewoon heel leuk dat we aan het pionieren zijn geslagen.”

Wat willen jullie nog meer bereiken?

“We willen bewijzen dat sojateelt een goede bron van inkomsten kan zijn in Nederland en rollen daarvoor ons product nu uit naar de retail. Op dit moment zijn we verkrijgbaar bij een aantal winkels in Amsterdam en Oost-Nederlands en zijn we met meerdere partijen in gesprek om verder te groeien. Hiervoor willen we wel vasthouden aan ons duurzame groeimodel en een robuust plantaardig product in de markt zetten. Tegelijk moeten we volgend jaar echt veel meer hectares gaan verbouwen om aan de groei te blijven voldoen.

Wat betreft ons product willen we meer uit de sojaboon halen door ook de okara – het restproduct – te vermarkten. Door daar kruiden aan toe te voegen kun je er een hele smaakvolle, notige spread van maken. Bart en ik hebben nog talloze ideeën om verder te groeien, ook in samenwerking met boeren in de omgeving of door ook havermelk te gaan produceren, maar voor nu willen we ons focussen op het in de markt zetten van onze sojadrink. De eerste die volledig van Nederlandse bodem is en daarom ook echt een waardevolle toevoeging aan het plantaardige assortiment. Daar mogen we trots op zijn.”

Bron: Levensmiddelenkrant