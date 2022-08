Dirk start pilot met Too Good To Go

ALPHEN AAN DEN RIJN – Discounter Dirk start deze week een pilot bij negen supermarkten met de Too Good To Go-box. In de zes weken durende pilot kunnen klanten via de app een Magic Box, Brood Box of Groente en Fruit Box kiezen. De keuze is afhankelijk van het filiaal waar de klant de box op wil halen. Wat er precies in de boxen zit is vooraf niet bekend, dat is afhankelijk van de producten die over zijn.