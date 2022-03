Duurzame supermarkten op rij

De tassen zijn als proef te koop bij Plus in Almere en Gorinchem. (Beeld: Plus)

[SPECIAL: DUURZAAMHEID] NIEUWVEEN - Duurzaamheid kan op verschillende manieren worden ingevuld; met recycling, het gebruik van duurzame materialen, een regionaal assortiment. Er zijn eigenlijk te veel duurzame initiatieven van supermarkten om op te noemen. Maar sommige springen toch meer in het oog dan andere. Hieronder drie formules die stappen zetten om hun voetafdruk te verkleinen en te werken aan betere toekomst.

Jumbo Goor is meest duurzaam ontworpen supermarktpand van Benelux

In maart vorig jaar openden de Jumbo-ondernemers en broers Tijn en Niek Leussink ‘het meest duurzame supermarktpand van de Benelux in Goor’. Niet alleen duurzaamheidsaspecten in de bouw, maar ook de inrichting van de winkel én het uitgebreide assortiment hebben bijgedragen aan een BREEAM-ontwerpscore van 90,79 procent, wat de hoogste classificatie ‘outstanding’ betekent.Volgens het familiebedrijf is dit pand hét visitekaartje van de formule op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is de winkel het voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is in Jumbo-winkels. De keten is van plan elementen uit deze winkel door te voeren in andere Jumbo-vestigingen.

Ook aandacht voor de omgeving

Tijn Leussink vertelde eerder aan Levensmiddelenkrant dat hij het meest trots is op twee factoren in het ontwerpproces: “Ten eerste het materiaal dat is gebruikt. Het is een groot pand dat normaal gesproken uit heel veel staal zou bestaan. Wij hebben succesvol geprobeerd om dat staal te vervangen door hout dat duurzaam gekweekt en gelamineerd en vervolgens vanuit Duitsland hierheen getransporteerd is. Ten tweede is alle techniek die erin verwerkt is een geweldig gegeven.

Van de zonnepanelen op het dak tot de restwarmte uit de koeltechnieken die we gebruiken om de winkel te verwarmen. Zo zijn we helemaal vrij van gas, zelfs met een pand van deze grootte.” Andere aspecten die hebben bijgedragen aan de hoge BREEAM-ontwerpscore zijn het dak dat beplant is met 2850 vierkante meter aan plantjes en voorzien is van 360 zonnepanelen, en de ecologische inrichting van de omgeving van het pand: met een insectenhotel, ruimte voor vleermuizen en broedkasten voor vogels.

Bedrijfskleding van Plus verwerkt tot tas

Een leuk en duurzaam initiatief, tassen maken van bedrijfskleding. Hoe werkt het in de praktijk? Elise van Ee, adviseur corporate communicatie en MVO van Plus Retail vertelt er meer over: “Duurzaam ondernemen zit in ons DNA, als ‘Meest Verantwoorde Supermarkt van Nederland’. We gooien liever niets weg dat nog goed bruikbaar is. Ook als het om bedrijfskleding gaat die we niet meer dragen. Naast ons steeds duurzamer assortiment introduceren we nu ook een duurzame boodschappentas. We zamelden onze oude bedrijfskleding in die we niet meer gebruiken, in totaal 3500 kilo. Deze kleding is zorgvuldig gesorteerd en gewassen, hersteld of gerepareerd. Afgeschreven bedrijfskleding geven we hiermee een tweede leven.”

Upcycling, van kleding tot tas

“Samen met De Waard Beroepskleding zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe bestemming voor de oude bedrijfskleding. We kwamen uit bij Atelier WerkSaam Westfriesland. Hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die op weg naar werk zijn. In het atelier zijn drie tassen ontworpen. Tijdens het hele proces (van bedrijfskleding tot tas) wilden we zoveel mogelijk duurzame stappen zetten. Naast het hergebruik van bedrijfskleding krijgen ook spandoeken van onze oude spaarcampagnes een tweede leven als tas. Het materiaal is oersterk en kan weer en wind doorstaan. Perfect dus om nog eens te gebruiken, nu als boodschappentas. De tassen zijn nu als proef bij Plus Homeruskwartier in Almere en Plus Van den Doel in Gorinchem verkrijgbaar. Binnenkort liggen ze in meer winkels. We zijn heel benieuwd welk ontwerp het meest in de smaak valt bij onze klanten. We wachten de resultaten van de proef af om te bepalen welke vervolgstappen we gaan zetten.”

Lidls duurzaamheidsdoelen zijn in lijn met Klimaatakkoord van Parijs

Lidl zet op verschillende vlakken stappen in duurzaamheid. Eind vorig jaar heeft de discounter haar klimaatdoelen geformuleerd en gecommuniceerd. Deze doelen zijn in lijn met het Parijsakkoord en enkel te behalen door een nauwe samenwerking met leveranciers, meent de formule. De doelstellingen van Lidl:• in 2022 is de bedrijfsvoering van Lidl Nederland zelf klimaatneutraal,

• in 2026 moeten de grootste leveranciers van Lidl zich ook gecommitteerd hebben aan de SBTi’s (zie hieronder),

• en in 2030 heeft Lidl haar directe uitstoot met 80 procent verminderd.

Deze doelen zijn gebaseerd op de methodologie van het Science Based Target initiative (SBTi) van UN Global Compact, het World Resource Institute en het Wereld Natuur Fonds. Hier zijn wetenschappelijke kaders gesteld om de CO2-uitstoot van organisaties te verlagen en deze uitstoot ook concreet meetbaar te maken.

Voorbeelden van ketensamenwerking

Er zijn verschillende voorbeelden van ketensamenwerking om tot verduurzaming te komen. Twee jaar geleden zette Lidl de stap naar de Planet Proof-certificering voor groente en fruit van Nederlandse bodem en zuivel. Daarnaast wordt het versassortiment altijd direct ingekocht bij boeren, telers of telersverenigingen. De discounter heeft de voorkeur voor langdurige samenwerkingen, zodat er een gezond verdienmodel ontstaat voor de leverancier die kan investeren en innoveren. Ook in de winkel worden zichtbare stappen gezet. Denk daarbij aan een speciaal logo ‘van eigen bodem’ en de Kipster-eieren.

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.