Zaans huisje zorgt voor sensatie bij AH van den Berg

Eén display, drie tradities

[SPECIAL WINTER & TRADITIES] UITHOORN - Dingdong! Als je op de bel van het Zaanse huisje drukt – en dat gebeurt honderden keren per dag – klinkt er een liedje. Gék wordt Jos van den Berg ervan, hoewel het natuurlijk ook voor levendigheid zorgt in zijn Albert Heijn-vestiging in Uithoorn. Op dit moment wisselen deuntjes als ‘Elf november is de dag, dat mijn lichtje branden mag’ en ‘Sinte, Sinte Maarten, de koeien hebben staarten’ elkaar af. Want hier in Noord-Holland wordt Sint-Maarten gevierd, waarbij jonge kinderen langs de deuren gaan met een lampion, een liedje zingen en daarvoor beloond worden met wat lekkers.

Dat lekkers verkoopt Van den Berg in zijn winkel en klanten hoeven er niet lang naar te zoeken. Het bevindt zich in het Zaanse huisje en dat werkt als een magneet op de winkelvloer. “Het was Jesse Habets, onze manager Operatie, die met het idee kwam om een Zaans huisje te maken dat we in de winkel zouden kunnen zetten. Twee andere medewerkers, Henny Sikkink en Christiaan Groeneveld, hebben het vervolgens in een weekend gemaakt. Zondag 31 oktober hebben we het in de winkel geplaatst”, vertelt Van den Berg. Daar staat het nu een dag. “Je wordt doodmisselijk van de muziek”, lacht Van den Berg. “De kinderen blijven maar op het belletje drukken. Ik kan alle liedjes wel dromen inmiddels.”

Mandarijnen

De producten die in het bijzondere display liggen zijn al jaren de hardlopers van de Sint-Maartenperiode. Van den Berg: “Klanten kopen heel veel Marsen, Twixen, doosjes Smarties en Haribo-snoep. Ik durf het haast niet te zeggen in deze tijd waarin zoveel over gezonde voeding wordt gesproken, maar het wordt gigantisch goed verkocht. Wel 25 tot 30 procent meer dan gebruikelijk. Maar er liggen ook mandarijnen bij het huisje, hoor.” Met vijf meter suikerwerk én vijf meter chocolade nemen zoetwaren sowieso een mooie plaats in bij de AH van Van den Berg.

Helpen

De enthousiaste ondernemer verkoopt in deze tijd ook lampionnen in zijn winkel, jaarlijks gaan er honderden doorheen. “Vorig jaar hadden we zelfs tekorten”, vertelt Van den Berg. “We hebben er toen een heleboel van de Bruna overgenomen, die bij ons in het winkelcentrum zit. Die moest vanwege corona sluiten en kon gelukkig bij ons al het Sint-Maartenspul kwijt.” Van den Berg maakte ook wat schapruimte vrij voor andere buren die zo onfortuinlijk waren hun nering te moeten sluiten, zoals een geschenkenwinkel uit de buurt. Ook werkte hij veel samen met de plaatselijke horeca. Vanzelfsprekend, vindt Van den Berg: “Je bent er om elkaar te helpen. Ik had de gelegenheid en de ruimte. Ik zie de andere winkeliers ook niet als concurrenten; we versterken elkaar juist.”

Zo heeft Van den Berg al een aantal jaren een leuke afspraak met de naburige slager. Klanten kunnen in de dagen voor kerst gourmetzegels sparen voor een luxe AH Gourmetschotel én voor een mooi stuk vlees van de slager. Van den Berg: “Vorig jaar hebben onze klanten 1500 gourmetschotels en 800 stuks entrecote bij elkaar gespaard. Dit jaar komt er weer zo’n actie, de slager hakt binnenkort de knoop door over het stuk vlees dat er dit jaar ter tafel komt.”

Sinterklaas en guirlandes

Ook het Zaanse huisje zal een rol krijgen tijdens de kerstdagen, de guirlandes liggen al klaar. Maar eerst mag Sinterklaas het nog huren, nadat Sint-Maarten zijn hielen heeft gelicht. Van den Berg heeft al een hele grote Sint besteld die straks de boel gaat overzien. Het huisje zal gevuld worden met lekkers en wanneer er op de bel gedrukt wordt klinken er Sinterklaasliedjes.

