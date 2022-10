Een geboren supermarktondernemer

‘Vier veranderingen binnen negentien jaar is best wel veel’

WEKEROM - Het vak van supermarktondernemer is Robert Hoek met de paplepel ingegoten. Zijn vader startte in 2003 met een eigen Golff-supermarkt, na jaren als bedrijfsleider bij C1000 te hebben gewerkt. In dat jaar barstte de prijzenoorlog in de supermarktbranche in alle hevigheid los. Het was een zware tijd voor de familie Hoek. Maar Golff-Hoek bleef en werd uiteindelijk een Emté en drie jaar geleden een Coop. Met de overgang naar Albert Heijn is dat de vierde formulewisseling in negentien jaar.



Als kind groeide Hoek op in de winkel. Na zijn hbo-studie ging hij aan de slag voor zijn ouders om uiteindelijk de winkel als bedrijfsleider te runnen. In januari van dit jaar werd hij mede-eigenaar van het bedrijf. Als ondernemer kreeg hij gelijk te maken met de overnamegolf in de branche.

Totaalplaatje

“Wij mochten van de Autoriteit Consument en Markt geen Plus worden. We zijn gaan praten met een aantal franchiseformules. Voor ons was het belangrijk om de onzekerheid eruit te halen”, vertelt Hoek. “Vier keer ombouwen binnen negentien jaar is best wel veel. De vorige is ook pas drie jaar geleden geweest. We hebben nu bewust gekozen voor Albert Heijn. Het totale plaatje gaf bij AH het beste gevoel. De uitstraling is mooi en als marktleider hoeven we niet bang te zijn voor weer een naamswijziging op korte termijn.”

Het was voor Hoek en zijn team een stressvolle zomer. In juni tekende hij de definitieve overeenkomst met Albert Heijn. Voor eind september moest de formulewijziging plaatsvinden. Er was dus sprake van een ‘gigantische tijdsdruk’, stelt de ondernemer. “Wij hadden drie maanden voor de planning en de verbouwing. En dat in een voor ons druk toeristenseizoen als de zomer. Hier op de Veluwe neemt dan door toerisme de omzet altijd toe.”

Verhuizing

Maar over anderhalf jaar zit er toch weer een grote verandering aan te komen. In Wekerom wordt er een complex voor winkels en appartementen met parkeergarage gebouwd. “Wij gaan dus verhuizen naar de nieuwbouw. Dan wordt de winkel wel twee keer zo groot. We gaan van ongeveer 690 vierkante meter naar dertienhonderd. Met dat in het achterhoofd hebben we deze verbouwing aangepakt”, legt Hoek uit. Er werd hier een week voor uitgetrokken, een termijn die erg kort is voor een formulewijziging. De ondernemer was onder de indruk van de strakke planning die Albert Heijn aanhield. Binnen twee dagen was de hele winkel leeg. “We hebben wel zo veel mogelijk rekening gehouden met de aankomende verhuizing. We hebben bijvoorbeeld de vloeren niet vernieuwd en ook niet alle apparatuur als koelingen zijn nieuw, maar wel netjes. Er staat nu gewoon een mooie winkel.”

Systemen

Naast de verbouwing is het werken volgens een compleet nieuwe formule ook een uitdaging. Elk bedrijf heeft immers zijn eigen systemen en manier van werken. “Dat was nog wel even plannen. Zelf heb ik meegelopen in een filiaal van Albert Heijn. Ook mijn afdelingsmanagers hebben dat gedaan. Het was kort en misschien niet ideaal, maar we hebben er veel van opgestoken”, vindt Hoek. Ook de caissières hebben in een filiaal kunnen proeven aan de systemen van de blauwe formule.

En hoe reageren de klanten op de nieuwe Albert Heijn? “Ik weet dat veel klanten een andere formule hadden verwacht”, merkt Hoek op. “Ze waren dus best wel verrast dat we deze keuze hadden gemaakt. Ze missen nu soms nog wat artikelen die specifiek uit het Coop-assortiment kwamen. Maar nu hoor ik veel positieve geluiden. Ik heb zelfs nog geen negatieve opmerking gehoord.”



