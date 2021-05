Eerlijke ingrediënten maken Mayoneur

AMSTERDAM – De makers van Mayoneur willen de wereld niet alleen helpen door jouw maaltijden lekkerder te maken, maar dragen ook een steentje bij aan een beter milieu.

De jonge ondernemers, Glenn Kruisselbrink en Geert Kranendonk, leerden elkaar kennen op de opleiding Ondernemerschap in Rotterdam. Ze kwamen op het idee om mayonaise gezond en diervriendelijk te maken. Kruisselbrink en Kranendonk hebben zelf geëxperimenteerd om uiteindelijk tot de perfecte formule te komen. Mayoneur wordt gemaakt van plantaardige producten.

Flesje Mayoneur

Naast het maken van diervriendelijke mayonaise hebben de ondernemers ook aandacht voor het milieu. Met elke aankoop wordt er een donatie gedaan aan Treesforall. Met deze donaties zijn in twee jaar tijd tweehonderd bomen geplant. Daarnaast werken ze ook samen met Too Good to Go om verspilling tegen te gaan. Het uiteindelijke doel van de fabrikant is om CO2-vrij te gaan produceren en meer bomen te planten. Momenteel is het product te verkrijgen in zeven verschillende smaken. De veganistische saus is te koop op 285 locaties in Nederland, en vijf locaties in het buitenland.

Bron: Levensmiddelenkrant