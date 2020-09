Eerste franchisewinkel Albert Heijn in Appingedam weer open

Appingedam – De Albert Heijn in Appingedam is weer open. De supermarkt heeft na een verbouwing het nieuwste winkelconcept van Albert Heijn.

De consument heeft keuze uit een ruimer assortiment aan verse producten en kan afrekenen bij maar liefst vijftien zelfscankassa’s. Ondernemer Erik Banus is enthousiast en vindt de winkel prachtig geworden. “De reacties zijn zeer positief. Klanten zijn verrast door de nieuwe, ruime inrichting en de uitbreiding van ons versassortiment”, aldus Banus.

Innovaties

Naast de vijftien nieuwe zelfscankassa’s heeft Albert Heijn Appingedam ook beeldschermen in de winkel en elektronische schapkaartjes. Op de beeldschermen kan de consument informatie over seizoensproducten en verrassende recepten vinden. Met de elektronische schapkaartjes kan daarnaast sneller worden ingespeeld op veranderingen in het assortiment.

Vers

De winkel heeft een groter aanbod aan groente en fruit. Om dit langer vers te houden wordt er gebruik gemaakt van ‘dry misting’, een systeem waarmee groente en fruit met een verneveling van water wordt besproeid. Daarnaast is er een brede selectie verspakketten en kant-en-klaarmaaltijden. Voor ontbijt, lunch en borrel is er een extra groot aanbod aan vers brood, gebak, verse noten, vleeswaren, kaas, worsten, tapas, olijven, salades en andere borrelhapjes.

Albert Heijn Appingedam is de allereerste franchisewinkel van de supermarktketen. Naast de Albert Heijn gaan vandaag ook de vernieuwde Etos en Gall en Gall bij de winkel in Appingedam open. “Het is een bijzonder moment dat we vandaag, bijna 40 jaar later, opnieuw deze winkel met het nieuwste concept van Albert Heijn openen”, zegt Banus.

Bron: Levensmiddelenkrant