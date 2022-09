Energiecrisis in de supermarkten

‘Het blijft steeds een kwestie van rekenen’

NIEUWVEEN - De forse stijging van de energiekosten is voor steeds meer bedrijven een reden om de deuren te sluiten. Bakkerijen, groenteboeren en cafetaria’s voelen zich gedwongen om te stoppen, omdat het financieel niet meer haalbaar is om open te blijven. Hoe zit het in de supermarktbranche? Levensmiddelenkrant sprak twee ondernemers bij wie de stijgende energieprijzen steeds meer tot grote kopzorgen leiden.

Spar-ondernemer Bert Jan van der Beek vertelt dat de verschillen bij zijn twee winkels erg groot kunnen zijn. De goedlachse ondernemer heeft vestigingen in Andel en in Vuren en bij die laatste staat verduurzaming op het programma. “Net als iedereen ervaar ik de gevolgen van de stijgende energiekosten. Onze energiekosten zijn verdrievoudigd.”

Voor de supermarkt in Andel heeft de ondernemer nog geen concrete verbouwplannen, hooguit pas over twee jaar. Tijdens ons gesprek lijkt hij zich ineens te realiseren dat dit nog best even duurt. “Misschien moeten we de verbouwing toch maar wat meer naar voren verplaatsen.”

Champagne

Ondernemer Bert Schepers van Coop Schepers in het Drentse Erica haalde nog net de champagne niet tevoorschijn, toen hij zag hoe lang zijn energiecontract nog liep. “Wij hebben een vast energiecontract tot januari 2024, dus voorlopig zitten wij nog goed. Maar daarna wordt het wel erg spannend”, aldus Schepers. “Het wordt een slagveld als dit zo door gaat.”

Besparingsmaatregelen

Van der Beek heeft voor zijn winkel in Vuren onlangs contact opgenomen met de verhuurder van het pand: hij wil op korte termijn aanpassingen doen om het pand te verduurzamen. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen. “Waar we invloed op kunnen uitoefenen, doen we dat”, aldus Van der Beek.

Ook Schepers is altijd al bewust bezig geweest met energiebesparing. De lampen in de winkel werken op bewegingssensoren, alle spaarlampen zijn vervangen door LED en de verwarming boven de ingang van de winkel staat alleen aan als dit echt nodig is. Maar voor drastische maatregelen vindt de ondernemer het nog wat vroeg. “Aanschaffen van armatuur doe ik pas weer bij de volgende verbouwing. Het is een kwestie van rekenen.” Door de fusie van Plus en Coop zal zijn winkel namelijk uiterlijk 2024 moeten worden omgebouwd. ”Je moet geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt.”

Zonnepanelen

Schepers besloot vier jaar geleden het platte dak van zijn supermarkt aan de Havenstraat te vullen met zonnepanelen. “Dit leek toentertijd een goede investering, maar inmiddels weten we dat ze niet allemaal kunnen worden aangesloten, omdat het net vol is. Althans, het net is in theorie vol.” Iedereen die capaciteit voor de panelen heeft aangevraagd staat vast, ook al zijn deze panelen niet eens aangesloten. Het voelt voor Schepers dus ook ‘een beetje krom’. Volgens zijn berekeningen zouden de panelen goed zijn voor zo’n 160.000 kWh per jaar. “Hiervan gebruiken we maar 60 tot 80 duizend, de rest verdampt.” En zicht op verbetering lijkt er ook niet te zijn.



We laten graag de ondernemer aan het woord. Heb je een leuk verhaal of goed onderwerp? Neem contact met ons op via redactie@levensmiddelenkrant.nl

Bron: Levensmiddelenkrant



Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.