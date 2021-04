‘Familie Van Eerd heeft een winnaarsmentaliteit’

Multifranchiser Erik Kooistra spreekt waardering uit over Jumbo-oprichters

(SPECIAL JUMBO 100 JAAR) BOLSWARD - Erik Kooistra is al bijna twintig jaar onderdeel van Jumbo en heeft de supermarktformule zien groeien van 400 miljoen euro omzet naar 10 miljard. “Het is ongelooflijk snel gegaan en ik heb enorme bewondering voor hoe de familie Van Eerd dit heeft opgebouwd”, vertelt Kooistra.

Kooistra Supermarkten is in 2003 verdergegaan onder de vlag van Jumbo en de ondernemer heeft nooit spijt gehad van deze keuze. “Ik ben in 2000 komen werken in ons familiebedrijf en dan kijk je telkens opnieuw naar je eigen formule. Vlak daarna was ik aanwezig bij een bijeenkomst van de familie Van Eerd over hun franchiseformule met de 7 Zekerheden. Dat sprak mij enorm aan en thuis heb ik het met mijn familie besproken”, zegt Kooistra. Ze besloten uiteindelijk als familie om met Jumbo van Van Eerd in zee te gaan en hebben nooit gekeken naar andere formules. “Iedereen verklaarde ons voor gek, maar bij Jumbo was het gevoel meteen goed. Het is ook een familiebedrijf en dat past bij Kooistra. We hebben de keuze heel bewust gemaakt.”

De afgelopen jaren hebben de twee partijen veel met elkaar beleefd. Zo is Kooistra destijds nauw betrokken geweest bij de oprichting van de Ondernemers Vereniging van Jumbo en is hij in het bestuur gegaan. Wat er overigens echt uitspringt zijn de overnames. “Dat zijn hele stappen geweest van Jumbo. Telkens kwamen er weer meer ondernemers bij en daardoor groeide niet alleen Jumbo, maar ook onze organisatie. Door als franchisenemer aangesloten te zijn kun je meeliften op het succes. Wij hebben met de deal met zowel Super de Boer als C1000 geprofiteerd en er een paar winkels bijgekregen. Inmiddels hebben we tien winkels.”



Krachtenbundeling

Een organisatie als Jumbo is groot en wordt steeds groter. De focus is al die jaren echter hetzelfde gebleven. Alles voor de klant, dat is het belangrijkste. Voor franchisers als Kooistra voelt dat ook zo. “Het voelt niet als zij en wij. Vanaf dag 1 doen we het samen. Wij waren een van de eerste multifranchisers en al die tijd is de formule van Jumbo ons aan blijven spreken. Er is natuurlijk veel veranderd bij Jumbo, maar onlangs was Ton van Veen (financieel topman van de formule, red.) hier nog. Voorheen zagen we elkaar veel vaker gezien mijn bestuursfunctie. Ze blijven gelukkig geïnteresseerd in hoe het op de winkelvloer gaat. We hebben het over de ambities van Jumbo én die van ons. Zo zijn ze heel erg aan het pionieren en dat doen wij ook. We maken daarom gebruik van elkaars kennis. Gezamenlijk de krachten bundelen maakt dat je slagvaardig bent”, stelt Kooistra.



Familie

De ondernemer spreekt vol lof over de familie Van Eerd en hun manier van ondernemen. “Je hebt veel lef nodig om net als Jumbo op het hoogste niveau te ondernemen. Ze stralen vertrouwen uit en zitten vol passie en moed. Dat hoort echt bij de familie Van Eerd en dat gaat maar door. Dat zie je met de overname van Hema. Ze doen het wél”, vertelt Kooistra. Hij bevestigt dat Jumbo altijd de klant op nummer 1 zet en dat daar geen discussies over mogelijk zijn. “De groei is niet zonder slag of stoot gegaan. Hele overnames hebben ze gedaan, niet alleen de winkels, maar ook organisaties. Een overname doen is niet moeilijk, het DNA van een organisatie veranderen is dat wel. Belangrijkste is dat je de cultuur en het DNA van Jumbo bewaakt. Dat is een uitdaging en ik vind het knap dat het de familie Van Eerd meestal toch goed lukt.”



Hun motto is niet voor niets ‘elke dag beter’, aldus Kooistra. Hij heeft het weleens met Colette Cloosterman-van Eerd over hoe zij het allemaal doet. Daarbij doelt hij op de balans tussen werk en haar privéleven. “We hadden destijds allebei een drukke baan en een gezin met kleine kinderen. Ze vertelde dat ze altijd vroeg opstond om te sporten en te trainen voor bijvoorbeeld de marathon. Tja, in alles wat ze doen zit gewoon heel veel passie. Voor Frits is dit net zo met zijn sport en muziek. Er zit nu eenmaal een enorme prestatiedrang in die familie. Ze willen winnen en daar zit een enorme drive in.”



Sexy

Kooistra kijkt vol vertrouwen naar de toekomst van Jumbo. Hij verwacht dat de familie Van Eerd doorgaat met waar zij in geloven: alles voor de klant en het net even anders doen dan anderen. “Zij zullen altijd een vooruitstrevende familie blijven. Twintig jaar geleden was de supermarkt het afvoerputje van de maatschappij, maar er is zo veel gebeurd en veranderd in het retailkanaal. Het is nu een snelle en sexy branche geworden om in te werken.” Als ondernemer wil Kooistra de familie nog feliciteren. “Op naar de volgende 100 jaar.”

Bron: Levensmiddelenkrant