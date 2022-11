Foodcoop Odin neemt Ekoplaza Veenendaal over

VEENENDAAL – Ekoplaza Veenendaal wordt per maandag 9 januari overgenomen door biologische foodcoöperatie Odin. Odin Veenendaal wordt de 32e winkel onder de vlaggen van de foodcoop.

De biosuper van zussen Bernadette en Lidwien Kamphuys zal op 9 januari worden overgedragen aan Foodcoop Odin. De winkel aan de Prins Bernhardlaan zal vervolgens gesloten blijven voor het doorvoeren van een aantal noodzakelijke aanpassingen, waaronder het vervangen van het kassasysteem, het uitbreiden van het assortiment en het plaatsen van de nieuwe raambestickering. De opening van de 32e Odin winkel staat gepland voor 12 januari. “De winkel bestaat al sinds begin jaren 80 en heeft een lange historie. We hebben er zin in om de winkel voort te zetten en de winkel met frisse energie een nieuwe toekomst te geven”, aldus Merle Komans van den Dries, directeur van Odin. Ze vervolgt: “Het wordt anders maar we hopen dat mensen zich weer snel vertrouwd voelen bij ons.”



Familiebedrijf

De gezusters Kamphuys namen de winkel in 2011 over van hun broer. “Ondanks ons enthousiasme hebben wij de afgelopen paar jaar persoonlijke omstandigheden meegemaakt, die ons hebben gedwongen om met de winkel te stoppen. Wij zijn er gelukkig goed in geslaagd om een uitstekende overnamekandidaat te vinden, zodat alle klanten toch hun biologische boodschappen kunnen blijven doen in Veenendaal. Na een aantal zeer prettige gesprekken hebben wij ervoor gekozen om de voortgang van de winkel te leggen in de handen van Odin”, stellen de zussen in een persbericht.

