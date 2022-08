Geen winkelwagenmuntjes bij AH: wat doen andere supers?

NIEUWVEEN – Albert Heijn is groot in het nieuws met de aankondiging dat ze de muntjes van de winkelwagens afschaffen. De belangrijkste reden is de besparing op het gebruik van plastic. De supermarktketen verstrekt volgens de voorlichtster ongeveer tienduizend kilo plastic muntjes per jaar aan het winkelende publiek. Levensmiddelenkrant vroeg aan meerdere supermarkten wat zij doen met hun winkelwagens.

Bij Plus doen ze niet aan plastic maar aan metalen muntjes. “Er zijn veel Plus-winkels die al langere tijd geen gebruik meer maken van de muntjes of waarbij er nooit gebruik is gemaakt van dergelijke muntjes”, vertelt de communicatieafdeling aan Levensmiddelenkrant. Plus-ondernemers bepalen in hun eigen winkelgebied of ze er wel of geen gebruik van willen maken.

Mogelijkheden

Bij Spar komen naar eigen zeggen de klanten voornamelijk voor kleine dagelijkse boodschappen. “In de meeste winkels zijn daarom alleen nog maar mandjes aanwezig. Van de winkelwagens die nog in gebruik zijn is volgens Spar 90 procent zonder muntsysteem”, meldt de woordvoerster van Spar. Zowel Lidl als Jumbo geven aan dat daar per winkel wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Er zijn bij beide supermarktketens winkels met en zonder muntsysteem voor de winkelwagens. Bij Aldi zien ze op dit moment nog geen aanleiding om het winkelwagensysteem te veranderen.

