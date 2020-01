Glenn Alders: ‘Ik stap echt uit mijn comfortzone’

Glenn Alders betrekt een winkelpand in de Segeersstraat 26, in het centrum van Middelburg. Foto: Glenn Alders.

Ondernemer opent zijn eerste winkel onder de Spar City-formule

MIDDELBURG - Glenn Alders (29) is ruim acht jaar in dienst van Unilever, maar de senior rayonmanager vertrekt om begin maart de eerste Spar City-vestiging van Zeeland te openen. “Ik heb de mooiste baan die er is, maar het is tijd voor iets nieuws.”

Jaren geleden speelde (toen nog parttime) medewerker Alders met het idee om een eigen winkel te openen. Goede vriend Jimmy De Wijze beloofde met hem mee te gaan als het zo ver was. Het is er alleen niet van gekomen. Alders ging werken voor Unilever, waar hij het erg naar zijn zin had. Bij Unilever vond hij de uitdaging die hij zocht vanuit zijn studie Commerciële Economie en werkte zich op tot senior rayonmanager.

Zonder risico’s

De liefde voor het ondernemersvak kwam van de stiefvader van Alders, die een Golfsupermarkt had in Kapelle, die eerst werd omgebouwd tot een Emté en daarna tot Jumbo. Nadat Alders naar Unilever was vertrokken, kwam hij als rayonmanager zo’n beetje in iedere West-Brabantse supermarkt, maar dan nog zonder de financiële risico’s van een ondernemer. “Ik stap nu echt uit mijn comfortzone”, geeft Alders aan. “Ik vond het echter tijd voor iets nieuws. Het voelt een beetje als nu of nooit, op mijn 29ste.”

Het idee om een eigen winkel te beginnen kreeg een jaar geleden een nieuwe impuls in Breda. “Ik kwam daar graag bij Djordy (de Nooijer, red.) over de vloer, bij zijn Spar City”, vertelt Alders. “Dan ga je praten, kom je een keer op gesprek en ga je een heel proces in, waar je steeds een stapje verder zet, tot je op een gegeven moment echt een keuze moet maken.”

De formule heeft uiteindelijk de doorslag gegeven, zegt Alders. “Spar komt heel open en eerlijk over, echt als een organisatie voor ondernemers. Spar is flink aan de weg aan het timmeren en zichzelf aan het heruitvinden. Ze geven goede begeleiding. Dat geeft toch een soort zekerheid. De lijntjes zijn kort en er gaat een zekere warmte vanuit.”

Dertig seconden

Alders en zijn goede vriend De Wijzer waren samen op vakantie in Italië afgelopen jaar. “Ik vroeg hem of hij nog wilde. Het kostte hem dertig seconden om ga ik doen te antwoorden.” De Wijzer komt als assistent te werken in de Middelburgse gemakswinkel en vervangt Alders op bepaalde tijdstippen en dagen, zodat de ondernemer ook bij zijn jonge gezin kan zijn.

Alders kan naar eigen zeggen niet wachten tot de winkel open is. “We staan langs de route van het station naar het centrum. Ik weet nog niet precies wat onze rol als winkel wordt, want dat kan in de praktijk heel anders uitpakken dan verwacht. Komen er vooral studenten of gaan we meer een buurtfunctie vervullen? Er komen jaarlijks in ieder geval zo’n 200.000 toeristen naar Middelburg. Ik hoop ook daar een graantje van mee te pikken.”

Bron: Levensmiddelenkrant