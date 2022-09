HAS Hogeschool wordt HAS Green Academy

Naamswijziging voor school voor professionals in de foodsector

’S-HERTOGENBOSCH/VENLO – HAS Hogeschool, voorheen bekend als Hogere Agrarische School, krijgt een nieuwe naam en bijpassende huisstijl. Het instituut in groene kennis en kunde zal verder gaan onder de naam HAS Green Academy.

De onderwijsinstelling is sinds 1947 uitgegroeid tot een uitgebreide HBO-opleider. Maar de ambitie van het instituut reikt verder. HAS Green Academy wil zich namelijk ontwikkelen tot het grootste expertisecentrum van agro, food en leefomgeving in Zuid–Nederland.

“Onze aangepaste naam onderschrijft dit”, zegt collegevoorzitter Reggy van der Wielen. Hij vervolgt: “HAS Green Academy staat voor beweging, voor vooruitgang. Als verkenner van, voor én met de groene sector bieden we een plek om te leren, te onderzoeken, met elkaar van gedachten te wisselen en tot nieuwe perspectieven en invalshoeken te komen. We bieden ruimte aan praktijkgericht onderzoek en lokaal en (inter)nationaal ondernemerschap. Daarmee sorteren we voor op nieuw te ontwikkelen onderwijsvormen als associate degrees, professional doctorates, masters en microcredentials.”



Huisstijl

De invoering van de nieuwe huisstijl verloopt in fases en kijkt naar de natuurlijke vervangings- of aanschafmomenten voor de invoering hiervan. De vernieuwde website en de scholierencampage waren als eerst aan de beurt voor transformatie. “De kleur groen is de hoofdkleur van onze huisstijl en staat voor groei en ontwikkeling van (toekomstige) professionals in agro, food en leefomgeving en daarmee ook, voor groei en ontwikkeling van de sectoren waarin zij (gaan) werken”, aldus Van der Wielen.



