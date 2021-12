Het borrelschap, hoe doet de ondernemer dat?

Second placement, borrelschalen en meegaan met de trends

NIEUWVEEN - Borrelen, iedereen vult het anders in. Maar één ding is zeker, het aanbod breidt steeds verder uit. Rolf Hoogkamer (eigenaar Jumbo de Burcht (Breda) en Jumbo Wouw) en Monique Ravenstijn van Jumbo Monique (Zwaagdijk & Heerhugowaard) vertellen over de ontwikkelingen en de toekomst van de borrelcategorie.

Wat is de meest efficiënte manier om het borrelschap in te delen?

Ravenstijn: “Het reguliere schap gaat via een schappenplan, wel geven wij deze periode extra aandacht middels second placement aan het borrelmoment. Dit doen we veelal met lokale bieren, wijnen en snacks.”

Hoogkamer: “Voor ons is de beste manier om het schap in te delen door soort bij soort te plaatsen, om het overzicht te behouden. Bijvoorbeeld door olijven bij elkaar te plaatsen, etc.”



Met welke trends en ontwikkelingen heeft het borrelschap te maken?

Hoogkamer: “We zien de laatste jaren de verkopen alleen maar stijgen, de klassiekers blijven wel de hardlopers. De populairste items bij ons zijn de olijven knoflook, de kazen en de garnalen knoflook.”

Ravenstijn: “Wat betreft wijn zie je in de winter meer rood en vollere witte wijnen. Zo ook met bieren, hier zijn de donkere bieren in de winter meer favoriet. Qua snacks pakt men meer Franse kaas en tapas. Wat opvalt is dat de exclusievere buitenlandse kaasjes favoriet zijn. Wat je regulier ziet, is dat vooral tapas steeds meer ruimte krijgt in de supermarkt. Het meest populaire product is momenteel het kaasplankje. Zowel met als zonder toast.”



Hoe speel je in op deze ontwikkelingen als ondernemer?

Ravenstijn: “We doen dit deels door de formule te volgen, deels door consumentenonderzoek en deels door trends te volgen, middels artikelen in eetmagazines en dergelijke.”

Hoogkamer: “Wij proberen ervoor te zorgen dat de voorraden op orde zijn. Maar we spelen er ook op in door met de feestdagen zelf borrelschalen te maken en regelmatig plaatsen we de groep op second placement , alhoewel het een groep betreft die zichzelf verkoopt.”



Heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de behoefte aan borrelen is toe- of afgenomen?

Hoogkamer: “De verkopen zijn tijdens de coronacrisis alleen maar toegenomen.”

Ravenstijn: “Je ziet een grootse toename in de behoefte; nu de mogelijkheden buitenshuis schaarser zijn, pakt men meer uit om het thuis gezellig te maken. Ik vermoed dat de consument herontdekt heeft hoe gezellig je het ook thuis kan hebben met vrienden, familie of gewoon samen.”



Waar zal het schap de komende jaren naartoe bewegen?

Ravenstijn: “Omdat de behoefte aan verbinding in COVID-19-tijden toeneemt, verwacht ik dat thuis borrelen nog belangrijker wordt. Dit zal je terug gaan zien in meer metrages aan borrelsnackjes. Met actieve cross-selling inspireer je de consument tot aankopen waar ze anders aan voorbij zouden gaan.”

Hoogkamer: “De groei zal zeker aanhouden, assortimenten zullen breder worden zodat er meer ruimte komt voor gemak voor de consument. Rond de feestdagen voegen wij heel succesvol assortiment toe, zoals borrelschalen en koude schotels. Het kies & mix-component waar Jumbo mee werkt, blijft wel van belang voor het succes. Het samenvoegen van borrelsnacks uit de vlees- en de groenteafdeling zal het naar mijn inzicht alleen maar versterken.”

Bron: Levensmiddelenkrant