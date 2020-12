‘Hier loopt de boerenkool wel wat harder’

Ondernemer Hageman neemt derde Spar onder zijn hoede

MIDWOUD - Met een ondernemerswissel en een nieuw jasje kan Spar in het Noord-Hollandse dorp Midwoud er weer tegenaan. Voor Rick Hageman, die al een Spar en Spar city in Alkmaar leidde, brengt deze vestiging weer nieuwe uitdagingen met zich mee. “Er is hier wel een ander publiek dan in de stad.”

Het uitgangspunt voor deze locatie is ‘convenience’, meent Hageman. Teruggaan naar de basis en daar op originele wijze op uitbreiden. “Op deze locatie zit al 18 jaar een Spar die sinds de opening geen grondige verbouwing meer heeft gehad. Nu is de winkel vanaf de grond opnieuw opgebouwd. Ook zijn er zelfscankassa’s bijgekomen die vanaf de eerste dag goed worden gebruikt. En daarnaast hebben we de focus gelegd op het dagelijks gemak.”

In de winkel komt dat tot uiting in kant-en-klaarproducten en vers belegde broodjes. “In een kleinere super is het aanbod belangrijk”, legt Hageman uit. “Spar is niet de winkel voor de weekboodschappen en dat pretenderen wij ook niet te zijn. We hebben geen enorm aanbod, maar wel alles onder één dak, inclusief een bakker en verse smoothies. De consumenten variëren van jong tot oud en ik kan zien dat zij onze keuzes waarderen.”

Minder uitsloven

Hageman is samen met zijn broer Ron ondernemer van de dorpssupermarkt; de derde waarover zij de leiding hebben. In het centrum van Alkmaar leiden ze ook een Spar en een Spar city. Hij merkt wel dat het publiek in zijn winkel net even anders is en daarom ook op zoek is naar andere producten. “In de stad bieden tientallen winkels in de omgeving verse pizza’s, hier zijn wij de enige. Ook hoef je je minder uit te sloven en kan een broodje kaas gewoon met boter in plaats van een ingewikkelde truffel-mayonaisespread met pesto. En producten als boerenkool lopen wat harder.”

Ook houdt Hageman al rekening met de warmere maanden. Eén wand is gewijd aan gekoelde dranken. “Rond deze vestiging is dan veel recreatie te vinden, zoals bootjes die in het open water langsvaren. In deze tijd heeft de wand minder toegevoegde waarde, maar ik vermoed dat consumenten het in de zomer waarderen dat ze gekoelde kratten bier kunnen kopen. Verder hebben we een meter met 0.0-varianten. Zo verleiden we hen toch om bij ons te kopen. En ze kunnen dan meteen chips en borrelnootjes meenemen.”

Aanvoelen

Voorlopig blijft hij nog leren van de omgeving en van zijn winkel. “Ik zeg altijd: voor een supermarkt echt staat moet je een jaar de tijd nemen. Je moet aanvoelen wat het goed doet en waar kansen liggen. De winkel is nooit af.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.