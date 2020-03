‘Ik heb de mooiste supermarkt van Nederland’

Jeffrey Pollemans neemt AH van vader over

ETTEN-LEUR - De mooiste supermarkt van Nederland staat in Etten-Leur. Tenminste, als het op debuterend supermarktondernemer Jeffrey Pollemans aankomt. Hij nam de Albert Heijn van vader Jan over op 1 januari. Op 28 februari, Jans verjaardag, heropende de winkel na een flinke verbouwing.

Jeffrey Pollemans heeft het er maar druk mee. Hij rondde zijn opleiding tot ondernemer af, nam de Albert Heijn van zijn vader over, realiseerde de complete verbouwing ervan en gaat ook nog eens trouwen dit jaar. “Best wel pittig”, aldus Jeffrey. Zijn advies: “Zorg dat je altijd de juiste mensen om je heen hebt, van een goed managementteam tot de juiste partner. Je bent zelf de kapitein,maar doet zo’n project echt samen. Dat heb ik nu wel geleerd.”

Invloed

Levensmiddelenkrant spreekt de ondernemer vijf dagen voor de opening van zijn winkel. De puntjes moeten nog op de i worden gezet. Jeffrey voelt de spanning nu de opening dichterbij komt. Vanavond vult hij de winkel met een ploeg van 160 man. “De tijd begint te tikken, maar we hebben een grote oppervlakte en een mooie winkel, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt. Ik weiger me hoe dan ook druk te maken over dingen waar ik geen invloed op heb.” De jonge ondernemer verwoordt het even later nog sterker: “Ik ben nú al trots. Het is nú al de mooiste supermarkt van Nederland. Het plafond, de houttinten in combinatie met het licht en de schermen in de winkel. Het is wellicht even wennen voor onze klantenkring, daarom hebben we de verbouwing op Facebook bijgehouden. In de tussentijd is de Pick-Up overigens gewoon open gebleven en daar is veelvuldig gebruik van gemaakt.”

Pollemans-sausje

Jeffrey Pollemans is al sinds 2011 werkzaam in de Albert Heijn van zijn vader Jan, die geen onbekende is in de branche. Zijn Super De Boer in Roosendaal werd gezien als vooruitstrevend, vanwege de foodmarktachtige verselementen in de winkel. Het ‘Pollemans-sausje’, noemen vader en zoon het. In 2008 stapte Jan over op de Albert Heijn-formule. Hij zou in eerste instantie een XL openen in Roosendaal, maar dat werd een reguliere Albert Heijn in Etten-Leur. Dat Jeffrey de onderneming ooit van zijn vader zou overnemen, leek lang ondenkbaar. Jeffrey deed de hotelschool in Maastricht en had aanvankelijk meer met die branche. In BN De Stem liet hij anderhalf jaar geleden nog optekenen dat een eigen hotel met club openen nog steeds zijn grootste droom is. Toch versterkt hij zijn vader al sinds 2011 als assistent. Sindsdien bouwde Jan af naar de dag dat hij stuivertje wisselde met zijn zoon. “Daarom is de opening gepland op een symbolische datum”, legt Jeffrey uit. “De dag dat mijn vader 65 jaar wordt, min of meer een pensioengerechtigde leeftijd.”

Adviezen

Jan Pollemans blijft actief als financieel adviseur. “Met de verbouwing was mijn vader al een goede sparringpartner. Zijn adviezen zal ik de komende tijd tot me nemen en wel of niet blijven opvolgen. Advies is belangrijk, maar mijn vader heeft zelf al gezegd dat hij graag in de winkel blijft werken, maar dat ík de keuzes moet maken.” Jeffrey is naar eigen zeggen een ander type ondernemer dan Jan. “Ik ben als hotelmanager anders opgeleid. Ik sla zelf minder snel aan het vakkenvullen dan mijn vader. Ik vind dat een teamleider de medewerkers moet aansturen. Als ik me daarbuiten houd, kan ik de teamleider zo goed mogelijk zijn werk laten doen. Wel ben ik zo veel mogelijk op de vloer. Je ziet nou eenmaal het meeste wanneer je zelf met je neus tussen de schappen loopt.”

Bron: Levensmiddelenkrant