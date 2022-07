‘Ik heb mijn zaakjes nu goed voor elkaar’

Koelmeubelen van Freor zorgen voor rust (en plezier)

ZUTPHEN - Nadat zijn oude koelsysteem lekkage had, ging Albert Vlot korte tijd gebukt onder de gevolgen die hij daarvan ondervond. Wat te doen? De ondernemer verkoopt natuurvoedingsmiddelen in zijn winkel De Koehoorn in Zutphen, en net als in andere supermarkten is ook hier goede koeling essentieel. Uiteindelijk koos hij voor het plug-and-playpakket van Freor, waarvan Koelservice van Tol exclusief importeur is. “Hiermee vang ik heel veel vliegen in één klap!”

“Leve de biologische boer!”, roept een klant naar Vlot, wanneer die hem in het vizier heeft. Vlot, die achtentwintig jaar geleden de winkel overnam waar hij als student werkte, verkoopt hier ‘alles wat je nodig hebt’; van brood, kaas en groenten tot en met wc-papier. Het enige verschil met de reguliere supermarkt is dat alles biologisch is geproduceerd en zoveel mogelijk biologisch-dynamisch. “De biodynamische landbouw houdt rekening met kosmische krachten en zorgt voor evenwichtige groei en sterke, smaakvolle producten. De boeren die bijvoorbeeld spruitjes telen, doen dat ieder jaar op een andere manier. Koeien mogen hun hoorns behouden en kippen lopen vrij rond. De eieren die ik verkoop zijn dan ook meestal bevrucht. Dit alles komt de levenskracht van de producten ten goede”, legt Vlot uit. Het is duidelijk dat hij veel kennis heeft over het assortiment dat hij voert, kennis ook die hij graag deelt met zijn klanten.

Alles anders

Biodynamisch of niet: melk, kaas en diepvriespizza’s moeten koel of diepgevroren bewaard worden. Nogal logisch dat Vlot slapeloze nachten kreeg toen hij ontdekte dat een van zijn koelingen lekkage had. De Koehoorn was aangesloten op een centraal systeem, waardoor ineens al zijn koelingen onbruikbaar waren. Hij kreeg het advies de leidingen weer op te vullen met peperdure synthetische koudemiddelen, die na 2030 niet meer zijn toegestaan. Hiermee was het probleem nog niet opgelost, sterker: hij zou het in feite alleen maar uitstellen. Vlot: “Ik was ook niet tevreden over de service en besloot alles helemaal anders te gaan aanpakken. Ik wilde in elk geval met een kleiner bedrijf in zee gaan, dat daadwerkelijk 24/7 bereikbaar is en snel reageert op mijn vragen en verzoeken. En ik vond mijn oude systeem te kwetsbaar. Het is niet handig als alle koelmeubelen ermee ophouden als er één lekkage heeft.” Dus ging Vlot op zoek naar een nieuwe leverancier en een nieuw systeem. Aldus stuitte hij op een artikel in Levensmiddelenkrant over de koelmeubelen van Freor, die door Koelservice van Tol exclusief worden geïmporteerd. En zoals ze vaak zeggen: the rest is history.

Milieuvriendelijk

Vlot somt de nieuwe koelmeubelen op die op dit moment in zijn winkel staan: een kaaskoeling, een gebakskoeling, een wandvriezer en een zuivelwandkoeling. Allemaal stekkerklaar. Wat vindt hij ervan? “Ik ben erg blij dat het systeem veel minder kwetsbaar is. Als de kaaskoeling onverhoopt uitvalt, dan pak ik een karretje en verhuis ik de kaas tijdelijk naar het zuivelschap. Misschien niet ideaal, maar zo kan ik tenminste mijn handel redden.” Wat hem ook erg aanspreekt is de toekomstbestendigheid van het systeem van Freor. Het koudemiddel R290 (propaan) is veel milieuvriendelijker dan de gassen die in 2030 niet meer mogen worden gebruikt, en de meubelen zijn energiezuiniger dan de oude installatie.

Vlot: “Ook voor de warmte die vrijkomt door het gebruik van de koelapparatuur bood Van Tol een oplossing. Mij is vanwege het geringe aantal koelmeubels nadrukkelijk geadviseerd een lucht-luchtwarmtepomp aan te schaffen. Die houdt het klimaat in de winkel prettig, en zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat de chocola niet de winkel uitvloeit en dat de groenten langer mooi blijven. Grote supermarkten kunnen vaak nog wel iets met de restwarmte, maar dat geldt helaas niet voor mij. De Koehoorn bevindt zich in een mooi, oud pand in het hart van Zutphen, boven de winkel wonen mensen. De warmte verdwijnt dus gewoon naar buiten.”

Aan de andere kant: voor de tijd van de nieuwe koelmeubelen zette Vlot simpelweg de deuren open om warmte af te voeren…

Plezier

Vlot vindt het leuk om te merken dat zijn klanten heel goed op de nieuwe koelmeubelen reageren. “De verlichting in de zuivelkoeling, de lichtgewicht deuren van Estem, gemaakt van 100 procent recyclebaar pet, ze vinden het erg mooi allemaal. Vooral de gebakshoek springt eruit; de taartjes worden prachtig gepresenteerd in de nieuwe koeling”, aldus de natuurvoedingswinkelier. De keuze voor de Freor-koelingen van Van Tol was dan ook een makkelijke voor Vlot. “Het milieuvriendelijke aspect, met een koudemiddel dat ook nog eens veel goedkoper is dan het oude middel, de hoge kwaliteit van de koelmeubels, die je gewoon na 2030 kunt blijven gebruiken, de voordelen van een stekkerklare zuivelwandkoeling – geloof me, die vind je nergens anders – en een verlaagde belastingdruk in de komende tien jaar… Met de aanschaf van de koelmeubelen van Freor vang ik heel veel vliegen in één klap!”, aldus een enthousiaste Vlot. Hij vervolgt: “Ik heb mijn zaakjes nu goed voor elkaar.”

Gaat er dan nooit wat mis? Vlot: “Onze bovenburen hadden wat last van trillingsgeluid van een van de koelmeubelen. Eén telefoontje aan Van Tol en het werd opgelost. Ze komen heel snel langs en hebben in dit geval rubbers onder het meubel gezet. Daarmee was het probleem opgelost. En wat ook fijn is: het zijn stuk voor stuk hele leuke jongens die bij Van Tol werken. Zo zag ik enorm op tegen de dag waarop de koelmeubels werden geplaatst. Maar in plaats van stress hebben we juist heel veel plezier gehad!”

Bron: Levensmiddelenkrant

