ING: Gas- en elektriciteitsprijzen gaan weer stijgen

AMSTERDAM – Ondanks dat de prijzen voor gas en elektriciteit onlangs eindelijk daalden, zegt ING Research, voorheen het ING Economisch Bureau, dat de groothandelsprijzen in 2023 toch weer zullen oplopen. Zowel de energie-intensieve voedingsfabrikanten zoals bakkerijen en conservenfabrikanten, als de horeca zullen hier veel last van gaan ervaren.

De afgelopen maand zijn de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt sterk gedaald naar ongeveer 40 euro/MWh voor gas en 100 euro/MWh voor elektra, wat nog ‘maar’ 2 tot 2,5 keer zo hoog is als vóór de energiecrisis. Waar de Europese Unie dit jaar nog de mogelijkheid had om de gasvoorraden met Russisch gas te vullen, zal Europa het volgend jaar waarschijnlijk zonder moeten doen, vreest ING. “De markt verwacht voor 2023 daarom gasprijzen van €135-140/MWh en elektriciteitsprijzen van €300-450/MWh. Dat is respectievelijk 7 tot 10 keer zo hoog als in de jaren voor de energiecrisis”, aldus het researchteam. De hoge energieprijzen zorgen voor een tweedeling. De energie-intensieve bedrijven krijgen het enorm lastig, waardoor de productie onder druk komt te staan, terwijl de technologische industrie profiteert.

Producentenvertrouwen

De crisis laat zich ook zien in het sterk gekelderde producentenvertrouwen in de voedingsindustrie. Afzetprijzen liggen op dit moment ruim 25 procent hoger dan begin 2022, en veel voedingsproducenten zijn van plan om de verkoopprijzen nog verder te verhogen. “Hoewel de omzet van de sector in 2023 stijgt als gevolg van de hogere prijzen verwachten we druk op marges en volumes doordat consumenten op zoek gaan naar goedkopere producten”, stelt ING. Dit blijkt onder andere uit het historisch grote aandeel van huismerken in supermarkten.

Consumentenvertrouwen

De detailhandel en horeca gaan, naast de oplopende kosten voor energie, inkoop, transport en lonen, last ondervinden van de dalende koopkracht van consumenten. Daarnaast zal de horeca gebukt gaan onder het uitzonderlijk lage consumentenvertrouwen. “Veel huishoudens zullen bij de aanhoudend hoge prijzen vroeg of laat gaan bezuinigen op minder essentiële consumptie, zoals etentjes en uitstapjes buiten de deur”, vreest ING.



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops