Jager&Boer werkt samen met Trunkrs

ZWOLLE/NIEUWEGEIN – Jager&Boer werkt samen met same day delivery partner Trunkrs. Nu kan de streekproducent haar klanten sneller voorzien van versproducten in de omgeving Zwolle.

Jager&Boer is een Zwolse streekproducent die is gespecialiseerd in duurzaam, lokaal en biologisch vlees, delicatessen, zuivel en eieren. De producent begon twee jaar geleden met een winkel in Zwolle en is mede door de coronacrisis snel uitgebreid in de regio.

Bezorgen

“De bezorging van onze producten was lastig”, zegt Lisa Koers, mede-eigenaar van Jager&Boer. “Versproducten wil je natuurlijk heel zorgvuldig en zo snel mogelijk bezorgen om de kwaliteit te garanderen. Bij onze vorige pakketbezorger ging dit wel eens mis. Dan raakten de pakketjes kwijt of werden ze een dag later afgeleverd. Nu we steeds meer bestellingen krijgen moeten we consistent blijven.” De keuze voor Trunkrs als bezorgpartner biedt Jagers&Boer veel ruimte voor extra groei. Koers vervolgt: “Omdat Trunkrs same day-next day delivery biedt, kunnen we nu de pakketten ’s ochtends klaarmaken en heeft Trunkrs de pakketten al opgehaald voordat de winkel opengaat. Dat scheelt veel gedoe. Dit geeft ons letterlijk en figuurlijk veel ruimte om verder te groeien.”

Klantwaardering

Koers is nu al te spreken over de samenwerking: “In de paar weken dat wij nu met Trunkrs bezorgen, blijft het aantal bestellingen en klanten groeien. We hebben verder niets veranderd. De groei lijkt dus echt door de keuze voor Trunkrs te komen.”

Bron: Levensmiddelenkrant