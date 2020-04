Jan Hessing, oprichter groenteverwerker Hessing overleden

ZWAAGDIJK-OOST - Jan Hessing, oprichter van groenteverwerker Hessing, is na een ziekbed op woensdag 15 april op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart heeft op zaterdag 18 april in besloten kring plaatsgevonden, maakt het bedrijf bekend.

Hessing begon als groentesnijder in Langedijk en zag zijn familiebedrijf uitgroeien tot een toonaangevende onderneming op het gebied van de verwerking van groenten en fruit. Tot een week voor zijn overlijden was hij nog dagelijks betrokken bij het bedrijf en haar medewerkers. Hessing werd in 1968 opgericht door Jan Hessing als kleine lokale groentesnijder. Ruim 50 jaar later staat de familie nog steeds, met zoon Frank aan het roer van het inmiddels internationale bedrijf.

Voedselbanken

Frank Hessing zegt over het overlijden van zijn vader: “Zijn mentaliteit, doorzettingsvermogen en ondernemerszin zijn wezenlijk onderdeel geworden van de cultuur van ons bedrijf. Hij was de afgelopen jaren vooral betrokken bij Hessing in zijn rol voor de Voedselbanken Nederland. Zelfs op 83-jarige leeftijd bracht hij daar nog dagelijks groenten en fruit naar toe. Voor veel mensen was dat uitzonderlijk, maar voor hem vanzelfsprekend.”

Gedachtengoed

Ondanks de groei en huidige grootte is Hessing nog altijd een familiebedrijf. Frank Hessing: “We zijn er trots op dat wij mogen blijven bijdragen aan het familiebedrijf wat mijn vader opbouwde en we zullen zijn gedachtengoed vasthouden in ons dagelijkse werk. Hij was een hele warme man en zal ontzettend gemist worden.”

Vanwege de strenge regelgeving op dit moment, is er geen gelegenheid tot condoleren. Er is online een condoleanceregister voor Jan Hessing geopend.

Bron: Levensmiddelenkrant