‘Je kunt alleen koploper zijn door samen te werken, vooral op het gebied van duurzaamheid’

Roderick Friend, algemeen directeur Tetra Pak Nederland:

[SPECIAL: DE TOEKOMST] UTRECHT - Dagelijks gebruiken honderden miljoenen mensen de dranken-kartons van Tetra Pak. De onderneming is actief in meer dan 160 landen en in 2021 werden wereldwijd meer dan 192 miljard verpakkingen verkocht. Het veilig verpakken van voeding is de core business, maar Tetra Pak is actief in alle verwerkingsstappen die ervoor zorgen dat veilige producten in dranken-kartons in de schappen komen. Duurzaamheid en zorg voor mens en omgeving zijn al sinds de oprichting belangrijke speerpunten.

Roderick Friend, algemeen directeur Tetra Pak Nederland en business development director Tetra Pak Frankrijk & Benelux, en Frank Vandewal, sustainability director Tetra Pak voor Frankrijk, Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, gaan in op de uitdagingen, kansen, inspanningen en mijlpalen van de onderneming op het gebied van duurzaamheid.

“Een wereldspeler als Tetra Pak is bij het grote publiek relatief onbekend als merk”, zegt Friend, die zijn loopbaan bij het concern zo’n zestien jaar geleden begon. “Toch heeft de gemiddelde consument, zeker in Nederland en andere Europese landen, vaak op ieder moment meerdere van onze drankenkartons in de ijskast staan.” De omvang en de – feitelijke en potentiële – impact van de onderneming brengen een grote verantwoordelijkheid mee, benadrukt Friend. Duurzaamheid en het verlagen van de klimaatimpact zijn dan ook speerpunten. Er wordt binnen de organisatie dan ook aanzienlijk in geïnvesteerd. Vandewal, sinds zeven jaar in dienst bij Tetra Pak: “Wij hebben onszelf opgelegd klimaatneutraal te zijn in onze eigen operationele activiteiten tegen 2030. En tegen 2050 willen wij zelfs volledig klimaatneutraal zijn in de hele keten, inclusief leveranciers, klanten en andere belangenpartijen. Verder is het ons doel om in alle landen waar wij actief zijn volledig over te stappen op hernieuwbare energie. Dat aandeel is nu 80 procent, maar we streven naar 100 procent in 2030.” Hij benadrukt de randvoorwaardelijkheid van voedselveiligheid. “Bij al onze inspanningen om verpakkingsmaterialen te gebruiken met een minimale impact op het klimaat staat het thema voedselveiligheid altijd op nummer één.”



Maatschappelijke discussie

Vandewal: “Waar het gaat om de CO2-voetafdruk scoren drankenkartons bijzonder goed. Onderzoek van het toonaangevende Circular Analytics toont aan dat zij gemiddeld tot de verpakkingen met de laagste uitstoot per liter behoren, in vergelijking met PET-flessen en glazen flessen.” Toch is niet iedereen overtuigd van het zeer duurzame karakter van drankenkartons. Zo kreeg de recycleerbaarheid van dit type verpakkingen onlangs weer volop aandacht in de pers en op social media.

“We moesten helaas vaststellen dat er een aantal hardnekkige misverstanden zijn over het onderwerp”, zegt Friend. “Uiteraard moedigen wij elke maatschappelijke discussie over duurzaamheid aan en een kritische blik is noodzakelijk, maar het is wel net zo cruciaal om feitelijk te blijven. En waar het gaat om de duurzaamheid van drankenkartons – en zeker de enorme stappen die op dat punt worden gemaakt – liegen de feiten er niet om.”

Recycling op aanzienlijke schaal

Drankenkartons zijn goed te recyclen en dat gebeurt in Europa ook al op aanzienlijke schaal.

Vandewal licht toe: “Een drankenkarton bestaat uit verschillende lagen, zoals papier, aluminium en plastic. Om die te scheiden is water en wrijving nodig. De papiervezels kunnen worden losgeweekt van de overige bestanddelen, waarna de verschillende stromen uitstekend kunnen worden hergebruikt. Ook het niet papieren gedeelte van de verpakkingen – de plastic en aluminium binnenlagen en de plastic doppen (ook wel PolyAl genoemd) – kan worden gerecycled. Vandewal: “De PolyAl-recyclingcapaciteit neemt sterk toe in Europa. Ook Nederland heeft een PolyAl-recyclingfabriek, waarvan de capaciteit het komende jaar overigens sterk zal toenemen.” Door de gezamenlijke inspanningen van gemeenten en het bedrijfsleven, zijn drankenkartons sinds 2015 in Nederland geïntegreerd in een goed functionerend inzamel- en recyclingsysteem. In 2020 werd al 60 procent van de verkochte drankenkartons ingezameld en gerecycled, maar Tetra Pak ziet dat natuurlijk graag omhooggaan. Friend: “Er wordt op dit moment door de overheid gewerkt aan een recyclingdoelstelling die er vanaf 2023 zou moeten komen en dat kan veel verschil maken. Dat zijn natuurlijk zeer gunstige ontwikkelingen.”



Samenwerking cruciaal

Eerder dit jaar kondigde Tetra Pak een samenwerking aan met het Fins-Zweedse Stora Enso, bosbouwonderneming en papier- en verpakkingsproducent, om de mogelijkheid te onderzoeken van een nieuwe recyclefabriek nabij Gent. Binnen die samenwerking gaat Stora Enso ingezamelde drankenkartons verwerken en de vezels terugwinnen. Tetra Pak ontfermt zich over de recycling van polymeer- en aluminiummaterialen, die dan door een andere gespecialiseerde recycler worden verwerkt.

“Het is ons streven om in 2025 nog eens 50.000 ton drankenkartons te recyclen in die nieuw te ontwikkelen faciliteit”, zegt Vandewal. “Meer in het algemeen is samenwerking in de gehele keten cruciaal”, vult Friend aan. “Als we verdere stappen willen zetten op het gebied van duurzaamheid, moeten we blijven zoeken naar synergie en waar mogelijk de krachten bundelen. Het is mijn overtuiging dat je alleen koploper kunt zijn door samen te werken met je omgeving. Dat geldt zeker voor het thema duurzaamheid.”



Blijven innoveren

“We zijn niet een bedrijf dat wacht wat er komen gaat, maar proberen steeds voorop te blijven lopen”, zegt Vandewal. “Zo introduceerden we de dop van plantaardig plastic, gemaakt van suikerriet en inmiddels kunnen we verpakkingen voor gekoelde dranken zelfs volledig samenstellen uit plantaardige grondstoffen. Voor de niet-gekoelde dranken is nog een laagje aluminium nodig, maar het is een kwestie van tijd voordat er ook daarvoor een plantaardige variant is. Tetra Pak experimenteert nu al met houtvezels als alternatief voor het gebruik van aluminium en met succes. Zolang wij met onze partners blijven onderzoeken, testen en innoveren, komt ons ideaal – drankenkartons volledig gemaakt van plantaardige of gerecyclede grondstoffen – steeds dichterbij.”

