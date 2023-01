Jonas Linders: ‘Niet strijdend ten onder’

‘Het waren emotionele en intense gesprekken aan de keukentafel’

VENRAY - Jonas Linders, kleinzoon van oprichter Jan Linders, heeft in een interview met het Financieele Dagblad (FD) een inkijkje gegeven in het proces achter de samenwerking met Albert Heijn. De formule heeft onlangs bekend gemaakt dat Jan Linders de grootste franchisenemer van de Zaanse keten wordt. “Het waren emotionele en intense gesprekken aan de keukentafel.”

Jonas Linders stapte begin 2022 in het familiebedrijf als manager strategie en business development. Zijn zus Ruth werkte daar al enige jaren als unit manager vers. Vader Leo zit in de Raad van Commissarissen. Zijn broer Lode werkt als enige erfgenaam niet bij de supermarktketen.

Winst

Met zijn kennis uit de private equity wereld zag Jonas Linders dat het niet zo goed ging als verwacht, vertelt hij aan het FD. “We moesten elk jaar onze volledige winst investeren in het bedrijf om iets meer schaal te krijgen, om het DC up to date te houden, om de winkelformule aan te passen. Dat is niet gezond.”

Adviseurs

Van externe adviseurs kreeg de familie drie opties: doorgaan, verkopen of een samenwerkingsvorm. Alle opties werden bekeken met als uitkomst dat er gezocht moest worden naar een sterke samenwerking. Albert Heijn kwam hier als beste optie uit. “We hebben allebei heel veel te winnen bij deze samenwerking. Albert Heijn is relatief weinig vertegenwoordigd in dit stuk van het land. Zij krijgen er een procent marktaandeel bij, en wij lossen eigenlijk alles op waar wij tegenaan waren gelopen”, zegt Linders tegen de krant.

Bij Jan Linders wordt volgens Jonas Linders nu gekeken naar welke unieke artikelen kunnen worden behouden. De Limburgse Schotel is daar een van, evenals de vlaai.

Bron: Het Financieele Dagblad