Jumbo Bas Bobeldijk verwelkomt servicerobot

AMSTERDAM – Jumbo Bas Bobeldijk in Buitenveldert verwelkomt een wel heel bijzondere nieuwe collega: sociale service robot Pepper. De geautomatiseerde werknemer kan klanten voorzien van wijnadvies en uitleg over de Jumbo Extra’s, zowel in het Nederlands als in het Engels. “Daarnaast heeft Pepper een sociale functie, zo reageert hij enthousiast wanneer je hem een schouderklopje geeft”, aldus Bobeldijk.