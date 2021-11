Jumbo en Jan Linders slaan handen ineen voor ruilkoop

Ondernemer Roel Heerschap in zijn Jumbo winkel in Heel. (Foto: Jumbo)

VEGHEL/NIEUW-BERGEN – Jumbo en Jan Linders hebben een akkoord bereikt over de onderlinge verkoop van winkellocaties in Limburg en Noord-Brabant. De uitkomst hiervan is dat Jumbo de Jan Linders-winkels in Weert en Nederweert over gaat nemen. Jan Linders neemt de locaties van Jumbo in Vlijmen, Drunen en Wanssum over. Er zijn geen financiële details bekend gemaakt over de transacties.

De ombouw van Jan Linders naar Jumbo-winkels gaat plaatsvinden begin en medio 2022. De winkels in Vlijmen, Drunen en Wanssum die onder de Jan Linders-vlag verder gaan openen hun deuren in het tweede kwartaal van 2022. De overeenkomsten zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt.

Medewerkers

De medewerkers in alle winkels zijn ingelicht en worden overgenomen door de desbetreffende formule die intrek gaat nemen, met uitzondering van de werknemers in Nederweert. Zij worden herplaatst bij andere Jan Linders-filialen in de buurt.

Roel Heerschap

Jumbo-ondernemer Roel Heerschap gaat de exploitatie van de winkels in Weert (Molenakkerplein) en Nederweert op zich nemen. De Jumbo-winkel in Heel en Jumbo Weert (Collegeplein) worden ook door Heerschap aangestuurd. Roel Heerschap: “Het is geweldig om de mogelijkheid te krijgen mijn ambities waar te maken. Mijn motto als supermarktondernemer is ‘Mensen Maken de Winkel!’. Samen met de winkelteams gaan we er alles aan doen om mooie, gloednieuwe Jumbo winkels te openen en nog meer klanten de leukste boodschap te bieden.” Ook de cfo van Jumbo, Ton van Veen, heeft vertrouwen in Heerschap: “Heerschap heeft veel ervaring met het runnen van Jumbo-winkels in deze regio, zoals de voormalige C1000-winkel in Heel, die hij succesvol heeft omgebouwd naar de Jumbo-formule. Roel heeft flinke ambities en we hebben er daarom alle vertrouwen in dat het hem ook op deze nieuwe locaties lukt om boodschappen doen naar een hoger niveau te tillen.”

Spreiding en versterking

Ton van Veen zegt dat ze met de ‘ruilkoop’ streven naar een verdere spreiding van locaties en versterking van het winkelnetwerk. Ferry Moolenschot, algemeen directeur Jan Linders: “Als ambitieuze regionale supermarktketen hebben we een focus op verdere groei in het zuiden. Met deze overeenkomst voegen we toekomstvaste supermarkten toe aan ons winkelbestand en verwelkomen we fantastische nieuwe collega’s. We kijken ernaar uit om ook Vlijmen en Drunen te laten kennismaken met ons bijzondere aanbod. Zo wordt ‘Het voordeel van het zuiden’ volgend jaar ook ‘Het voordeel van Vlijmen, Drunen en Wanssum’.”

Bron: Levensmiddelenkrant