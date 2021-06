Jumbo Hoogezand Pleiaden kijkt uit naar heropening

‘Wij ons onderscheiden door extra aandacht te besteden aan servicegerichtheid’

HOOGEZAND - Jumbo Hoogezand Pleiaden is verbouwd tussen 26 mei en 16 juni. Ondernemer John van Rotterdam vertelde tijdens die werkzaamheden over de reden voor de verbouwing, hoe de vernieuwde winkel eruit gaat zien en wat de kracht van de formule is.

Wat was de aanleiding voor de verbouwing van de winkel?

“Bij Jumbo spelen we continu in op de wensen van onze klanten. Dit betekent dat al onze winkels om de paar jaar worden geanalyseerd. Indien nodig worden er verbeteringen aangebracht, zodat alle winkels aan de laatste uitgangspunten van de formule voldoen. In oktober hebben we Jumbo Hoogezand overgenomen van een andere ondernemer en dat was de aanleiding om de volledige winkel te analyseren om vervolgens te gaan verbouwen. In de nieuwe winkel werken we niet meer met gas, hebben we een warmteterugwinsysteem ingesteld en hebben we zelfscankassa’s gebouwd.”

Wat voor aanpassingen zijn er gedaan in de verbouwde winkel?

“Naast de eerder genoemde duurzame ontwikkelingen wordt de indeling van de supermarkt ruimer en overzichtelijker. De winkel telt na de verbouwing 1.500m2 vvo. Verder wordt de versafdeling uitgebreid: behalve een groot aanbod in groente, fruit, vleeswaren en (buitenlandse) kazen, kunnen klanten terecht voor vers bereide pizza’s om thuis af te bakken, een visafdeling met verschillende soorten diepgevroren vis, zoals gamba’s en wilde zalm, en voor vers brood dat wordt geleverd door de lokale bakkerij Meijer. Er komt in de nieuwe winkel ook een schap met een non-foodassortiment van Hema. Daarnaast heeft de verbouwde winkel zelfscankassa’s zodat klanten in een handomdraai hun boodschappen kunnen scannen en vervolgens kunnen afrekenen bij een caissière.”

Hoe spelen deze aanpassingen in op de behoeftes van de bewoners van Hoogezand?

“Ons doel is om het leuker te maken voor klanten om boodschappen te doen. Het is daarbij belangrijk om in te spelen op, en aan te bieden wat klanten belangrijk vinden. Met deze insteek bieden we net dat beetje extra bij het boodschappen doen, zoals extra verse producten, de laagste prijs, de beste service en een prettige winkelomgeving. Ook elementen zoals verse pizza en een snel kassasysteem zijn hier onderdeel van. We willen dat de klant met een glimlach op het gezicht de winkel weer verlaat.”

Hoe gaat de heropening eruitzien?

“In verband met de coronacrisis, waar we nog steeds mee te maken hebben, zal de winkelopening op gepaste wijze plaatsvinden. Er loopt wel een openingsactie, waarbij klanten in de openingsweek gratis een ambachtelijk gebakken appeltaart ontvangen bij besteding van € 25,- aan boodschappen. Momenteel is het echter nog niet mogelijk om het groots te vieren.”

Werken jullie bij Jumbo Hoogezand met lokale producten?

“Absoluut! In de winkel kunnen klanten terecht voor onder andere vers brood van bakkerij Meijer. Er worden vleeswaren geleverd vanuit de lokale leverancier Uildriks, droge worst van worstenmakerij Ter Haar en aardappels van de aardappelteler Van Zwol. Op deze manier willen we lokale leveranciers ondersteunen. Daarnaast vinden klanten het enorm leuk om streekproducten in hun supermarkt terug te zien.”

Hoe werken jullie met de coronamaatregelen, en de blik op de toekomst?

“Momenteel hanteren we natuurlijk alle richtlijnen zoals aangegeven door het RIVM. Dit betekent dat er een mondkapjesplicht geldt en men wordt geacht 1,5 meter afstand te houden. Bovendien komt er een pick-uppoint aan de achterzijde van de winkel. Hier kunnen klanten de boodschappen ophalen die ze online hebben besteld. We zullen deze service blijven aanbieden aan de klanten, omdat zij de extra service waarderen. Wanneer de landelijke versoepelingen doorzetten, kunnen wij daar ook op inspelen.”

Hoe werken jullie samen met de andere Jumbo’s in Hoogezand?

“De andere Jumbo’s in het marktgebied Hoogezand en Sappemeer exploiteren wij ook, dus ten opzichte daarvan willen we niet onderscheidend zijn. We willen juist dezelfde lijn doortrekken in al onze Jumbowinkels. Hoe wij ons onderscheiden ten opzichte van de concurrentie is door extra aandacht te besteden aan servicegerichtheid. We investeren in trainingen voor onze medewerkers om dit te bewerkstelligen. De klant staat bij Jumbo op één en we doen alles voor de wensen van onze klant. Daarnaast willen we in onze winkel dezelfde sfeer creëren als in een Foodmarkt, maar dan zonder de verskeukens; die hebben we immers niet. Daarom focussen we ons extra op versheid van onze producten en sfeerelementen.”

