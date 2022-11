Jumbo is gestopt met WK-spaaractie

VEGHEL – Klanten van Jumbo kunnen niet meer sparen voor de WK-merchandise. In een reactie op de vraag van een klant op Twitter waarom de actie niet meer zichtbaar was in de app geeft de supermarkt aan de spaaractie stop te hebben gezet. Na alle commotie rondom de Jumbo WK-reclame waarin dansende bouwvakkers te zien waren, werd deze al dezelfde dag van de buis en Internet gehaald.

De reclame draaide om het sparen voor de ‘hoofdspencer’, een oranje trui die over het hoofd getrokken kon worden bij een juichmoment. Jumbo heeft geen reden gegevens waarom het ook is gestopt met de spaaractie voor de spencer. De spencer en andere oranjeartikelen zijn nog wel te koop in de Jumbo-winkels.

Een woordvoerder van de supermarktketen stuurde Levensmiddelenkrant de volgende reactie: "Jumbo zet zich al jaren in als de supporter van supporters. Het was onze intentie om met onze WK-campagne uitsluitend in te spelen op het oranjegevoel van de Nederlandse voetbalfans thuis. Helaas bleek vorige week dat in onze reclame een link te maken was naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest. Deze WK-commercial wordt niet meer uitgezonden en we hebben ook besloten om de spaaractie te stoppen. Oranjefans die dat willen kunnen de spencer en andere oranjeartikelen nog wel kopen in onze winkels."

Bij de Belgische vestigingen van Jumbo kan nog wel gespaard worden voor het WK-artikel. Het rode juichvest, voor het steunen van de Belgische Rode Duivels, is verkrijgbaar voor een volle spaarkaart en bijbetaling van €4,99.

Bron: Levensmiddelenkrant