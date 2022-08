Jumbo legt meer nadruk op vegetarische- en vega producten

Ondernemer Jeroen Lemkes: ‘Vega is niet meer alleen tofu en peulvruchten’

DORDRECHT – Bij Jumbo Foodmarkt in Dordrecht hebben vegetarische- en veganproducten een meer prominente plaats gekregen. Met zes meter koelschap en drie meter diepvries naast elkaar kunnen klanten er bijna niet meer omheen. Jumbo Foodmarkt-ondernemer Jeroen Lemkes spreekt over zijn kijk op deze groeiende productgroep.

“Ik ben zelf geen vegan maar ik eet wel regelmatig plantaardig”, begint Jumbo-ondernemer Jeroen Lemkes. “We moeten de drempel wegnemen om deze producten te kopen en uitleggen wat het is en dat het ook lekker kan zijn. Het beeld dat vegan alleen maar tofu en peulvruchten is klopt niet meer. Je hoeft tegenwoordig echt geen vegan te zijn om er toch van te kunnen genieten.”

In februari van dit jaar is de winkel van Lemkes verbouwd naar Jumbo Foodmarkt. “Het is een forse investering geweest en dan moet je ervoor zorgen dat je voor de komende twintig jaar toekomstbestendig bent”, vertelt de supermarktondernemer. “Daarom hebben we rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van vegetarisch en vegan eten. Steeds meer mensen eten regelmatig deze producten. Het was dus logisch om hier meer ruimte aan te geven.”

Belangrijker

“Naast groente en fruit zijn de vleesvervangers een goed alternatief voor vleesproducten voor mensen die vegan willen eten”, legt Lemkes uit. “Dat die productgroep steeds belangrijker wordt is te zien aan onze vega-huismerklijn. Alle vleesvervangers worden nu nog in portie-verpakkingen verkocht. Het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat er grotere verpakkingen komen. Als dat komt kunnen deze artikelen echt concurreren met vleesproducten.”

Hoewel Lemkes regelmatig vegan eet, heeft hij niet alle kennis over de productgroep. Daarom heeft hij Judith van Willigen van Bonusvegan uitgenodigd in de winkel. “Zij heeft de kennis en wij de producten, zo kunnen we alles uit de categorie halen”, stelt Lemkes.

Bron: Levensmiddelenkrant