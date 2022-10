Jumbo opent nieuw thuisbezorghub

BERGEN OP ZOOM – Jumbo heeft in Bergen op Zoom haar zeventiende thuisbezorghub geopend. Hiermee vergroot de supermarktketen de bezorgcapaciteit voor het zuidwesten van Noord-Brabant en het zuiden van Zuid-Holland. Vanuit de nieuwe locatie gaan in eerste instantie tien bezorgbussen de weg op om boodschappen bij klanten thuis te bezorgen.

“Steeds meer klanten, zowel particulier als zakelijk, ontdekken de voordelen van bezorging. Om de boodschappen zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen bezorgen, heeft Jumbo de afgelopen jaren meerdere thuisbezorglocaties in Nederland geopend. Met een bezorghub is de capaciteit nog beter te benutten en zijn de ritten beter in te plannen”, zegt directeur supply chain bij Jumbo, Karel de Jong. Jumbo verwerkt de online-bestellingen in het e-fulfilmentcenter in Bleiswijk. Van hieruit worden ze bestellingen naar een hub of winkel gebracht voor de bezorging. Door meer thuisbezorglocaties te openen kunnen klanten kiezen uit meer en kortere bestelmomenten.

