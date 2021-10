Jumbo Phicoop pakt uit voor 50 jarig bestaan

Piet Philipsen: ‘Zonder de klanten hadden we nooit deze groei kunnen doormaken’

SEVENUM - Jumbo Phicoop viert dit jaar haar 50-jarige jubileum. Dit wordt met de klanten gevierd. “De klanten staan centraal in onze winkel, we luisteren altijd naar ze”, vertelt Rob Geurts, die sinds 2015 algemeen directeur is bij Jumbo Phicoop en sinds 2020 tevens mede-eigenaar.

De winkel die begon met de verkoop van conserven is uitgegroeid tot een groot bedrijf. Geurts vertelt aan Levensmiddelenkrant hoe hij weer terugkeerde naar het familiebedrijf. Hij begon zijn loopbaan bij Jumbo in 2003, als versmanager bij Phicoop, totdat hij naar het hoofdkantoor vertrok. Daar was hij eerst versspecialist en in 2007 werd hij categoriemanager voor vlees en vis. “Maar de winkel bleef trekken”, zegt Geurts en zodoende kwam hij in 2015 terug bij Jumbo Phicoop als algemeen directeur. “Ofwel: als ondernemer in loondienst”, lacht hij. Sinds 2020 is hij ook mede-eigenaar van Jumbo Phicoop, samen met Elly en Piet Philipsen.

Klant centraal

De grote trots van de eigenaren is het personeel. De medewerkers worden ook genoemd als het grootste verschil tussen de Jumbo Phicoop en concurrenten: “We hebben mensen in dienst die al heel lang bij ons zijn en dit creëert een familiegevoel. Daarnaast blinken we erin uit dat de klant altijd centraal staat. Vanaf 2015 zijn we bezig om dit uit te vergroten. Het was ons doel om de meest klantvriendelijke Jumbo te worden. Die prijs hebben we in 2020 binnengehaald en daar zijn we enorm trots op.” De winkel wil altijd boven verwachting presteren en in de overtreffende trap aan de 7 Zekerheden van Jumbo voldoen.

Personeel

“Omdat klantvriendelijkheid vooropstaat, is het enorm belangrijk dat we kunnen bouwen op onze medewerkers, en dat is zeker het geval. We verzorgen geen speciale trainingen of iets dergelijks. We zien dat collega’s elkaars voorbeeld volgen. Wanneer zij altijd vriendelijk en vrolijk zijn, ga je dit ook overnemen.” In het jubileummagazine dat Phicoop alle klanten aanbood, geeft Piet Philipsen een passende metafoor voor het belang van goed personeel: “In mijn ogen ben je samen een orkest. Je hebt een goede dirigent nodig die de juiste mensen bij de juiste instrumenten zet, dan krijg je een goed stuk muziek. Dat lukt ons nog steeds. Gaat het niet goed? Dan moet je mensen verplaatsen. Als niemand naar dat stukje muziek luistert, heb je er helemaal niets aan. Degenen die naar dat stukje moeten luisteren zijn de klanten. Bij ons bepaalt de klant, altijd. Ons personeel moet altijd vriendelijk zijn en voor de klant klaarstaan om te helpen. Zonder die klanten hadden we namelijk nooit deze groei kunnen doormaken.”

50-jarig jubileum

Phicoop Sevenum pakte dit najaar uit met het vijftigjarige jubileum. De feestweek duurde van donderdag 23 september tot en met zondag 3 oktober. “Al twee jaar lang zijn we bezig met het opzetten van de viering. Eerst werd er ingezet op een gezamenlijk feest met klanten in een cultureel centrum, waar iedereen iets te doen had. Maar in verband met de coronacrisis en onzekerheden die het met zich meebracht, zijn we voor een andere invulling gegaan. We hebben een flink magazine uitgebracht, waarin de familie Philipsen aan het woord is, klanten van het eerste uur worden geïnterviewd en leuke weetjes en vele foto’s van vroeger staan. Het magazine is bij de inwoners van de gemeente Horst aan de Maas bezorgd.”

Naast het magazine was er het rad van fortuin: elke 50e klant mocht draaien en had daarbij altijd prijs. Geurts: “Dit zorgde natuurlijk ook voor reuring in de zaak, iedereen wil zien wat er gewonnen wordt.” Voor de kleine klanten was een kleurplaatwedstrijd in het leven geroepen, waarmee ook prijzen te winnen waren, en elke dag was er in de winkel een demo. “Zo zijn er bijvoorbeeld verse stroopwafels in de winkel gemaakt en een andere dag poffertjes. We kozen wel voor de best geurende producten”, vertelt Geurts lachend, “je rook het meteen bij binnenkomst.” Tot slot kreeg iedere klant die in de actieweek boodschappen deed voor minstens 30 euro een kleinigheidje. “We hebben gekozen voor een ovenwant; hier doen klanten lang mee en elke keer dat ze hem gebruiken kunnen ze weer aan ons denken”, legt Geurts uit.

HEEJ, lekker oët de regio

In de winkel worden regionale producten aangeboden onder het label ‘HEEJ, lekker oët de regio’. Met het paraplumerk is het voor klanten echt beter herkenbaar. “Het zijn allemaal kwalitatief goede producten. We zijn bijvoorbeeld erg trots op het gebak van Gommans. Dit is een bakker met topproducten. Typisch voor de regio is natuurlijk de rijstevlaai”, vertelt Geurts. Naast dit label hebben ze ook in de winkel ‘Phicoop favoriet’. Dit gedeelte valt buiten de Jumbo-formule en hier kunnen de eigenaren hun eigen creativiteit op loslaten. “Wanneer dit soort producten in de smaak valt, kunnen we ze aan het vaste assortiment toevoegen. Als het niet in de smaak valt, gaat het weer uit het schap. Het betreft veel Duitse producten en zoetwaren, chocolade, knapperballetjes en vele andere wisselende producten”, aldus Geurts.

Supermarktlandschap

De directeur ziet dat het supermarktlandschap een verandering doormaakt: “Alles gaat steeds sneller. We moeten als organisatie constant meebewegen met de behoeftes van de klant. We hebben onlangs de gehele winkel verbouwd. Waar dit voorheen wel tien jaar mee zou gaan, moeten we nu tussentijds aanpassingen blijven doen aan de winkel. Ook de trends en ontwikkelingen gaan veel sneller de wereld over. Men neemt informatie steeds sneller tot zich. Een trend die in Amerika opkomt is nu binnen maanden in Amsterdam en net zo snel in Sevenum. Vroeger was dat een ontwikkeling die jaren duurde.”

Geurts merkt ook veranderingen in koopgedrag bij de klantenkring in Sevenum en omstreken, die voornamelijk uit relatief traditionele consumenten bestaat. “In plaats van dat één keer per week de grote boodschappen worden gedaan, gaat men nu vaker meerdere keren per week kleinere boodschappen doen. De tijd tussen aankoop en consumptie wordt steeds korter. Hier ligt voor ons een uitdaging om de winkel aantrekkelijk te houden voor onze klanten.”

Ook ziet de directeur dat mensen meer gemaksproducten aanschaffen. Zij kiezen meer voor ready-to-eat of maaltijdpakketten: “We spelen hierop in door hen te inspireren met recepten met verse ingredienten in de winkel.”

Toekomst

Een uitdaging voor de toekomst is volgens Geurts het aanhouden of uitbouwen van de regionale trekkracht. “Dit doen we door innovatief te blijven en mee te denken met de klant. Zo hebben we de winkel verbouwd, op deze manier gaan we mee met de tijd. Het assortiment kan echter ook snel veranderen. Hier moeten we scherp op blijven. We moeten nu meer inzetten op ready-to-eat en meer gemak. Daarnaast speelt gezondheid een steeds grotere rol en dat merken we ook aan het aanbod in de winkel.” Geurts legt dit uit aan de hand van het water- en frisschap: “De explosieve groei van de verschillende waters met smaakjes en dergelijke en het aantal frisdranken met minder suiker laat zien dat de consument bewustere keuzes maakt. Uiteraard blijft ‘genieten’ belangrijk, maar we zien dat dit op een steeds bewustere manier gebeurt. Zo letten de klanten op hun eigen gezondheid, maar ook op die van de volgende generatie.”

Geschiedenis PHICOOP

De familie Philipsen staat aan de wieg van Jumbo Phicoop. De vader van Piet Philipsen begon een conservenfabriek in Sevenum. Wat startte met champignons werd steeds meer uitgebreid. De blikken werden in eerste instantie in de fabriek verkocht, tot Piet vijftig jaar geleden zijn vader op een winkelpand attendeerde. Hij maakte er een Cash & Carry van. Hoewel dit nog niet de supermarkt was zoals die nu bekend staat, was dit het begin van Phicoop. “Er waren alleen maar kleine winkeltjes in de buurt die specifieke producten verkochten. Phicoop was redelijk uniek en groeide snel”, vertelt Piet Philipsen. Ook was de winkel vernieuwend doordat ze klanten korting gaven, iets wat destijds niet gebruikelijk was. In 1995 merkten ze in het familiebedrijf dat ze zich moesten aansluiten bij een formule om mee te kunnen komen met omliggende concurrenten. Er werd gekozen voor aansluiting bij Jumbo. Phicoop was een van de eerste 36 winkels van de keten.

Hoewel Piet Philipsen eigenlijk van plan was om op zijn 55ste te stoppen met werken, is hij met 71 jaar nog steeds actief in de winkel. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de inkoop van Phicoop favoriet, het gedeelte van het assortiment dat buiten de Jumbo-formule valt. Piets schoonzus Elly Philipsen is ook mede-eigenaar van Jumbo Phicoop en werkzaam in de slijterij. Elly’s zoon Jasper Philipsen werkt binnen het bedrijf als verkoopmedewerker agf en bezorger.

Rob Geurts zegt over zijn functie als directeur en mede-eigenaar: “Ik kan nu mijn eigen visie op de winkel loslaten. In het aansturen van deze winkel merk ik dat het een bedrijf is dat lang bestaat. Mensen zijn lang in dienst en de familie Philipsen weet van wanten.” De moderne supermarkt met zo’n 195 medewerkers is een familiebedrijf dat mee gaat met de tijd en veel waarde hecht aan betrokkenheid van klanten.



Bron: Levensmiddelenkrant



Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant.