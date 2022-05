Jumbo Uitendaal wil met persoonlijke aandacht het verschil gaan maken

‘Klanten moeten zich hier thuis voelen’

PURMEREND - Zo’n twee weken geleden werd er nog volop gezaagd en getimmerd, trok men nog meters kabels en verscheen - hallo! - de koerier met drie pallets vol elektronische schapkaartjes. Op 18 mei opende de gloednieuwe Jumbo-vestiging van ondernemer Jasmijn Uitendaal in hartje Purmerend. Levensmiddelenkrant nam een kijkje toen de winkel in opbouw was en vroeg Uitendaal naar haar plannen voor de zaak.

“Waar nu die platen staan, daar komt de ingang. Op de plek waar wij nu staan, komt een grote versafdeling en daar, bij die groene tegelwand, staat straks een enorm bemand verseiland, met een grote broodafdeling ernaast”, wijst Uitendaal. Tijdens een rondleiding in haar gloednieuwe winkel zijn de contouren van wat inmiddels een hypermoderne supermarkt is geworden al goed te zien. Her en der springt het Jumbo-geel al in het oog in de zaak met 1.000 m2 verkoopvloeroppervlak. Op de grote bovenverdieping, die er nu eenmaal bijzit, hoopt ze ooit een Jumbo Academy te kunnen huisvesten. Vandaag wordt begonnen met inrichten en over precies een week wordt de winkel officieel geopend.

Levendig gebied

Het is niet de eerste keer dat Uitendaal een nieuwe Jumbo-vestiging opzet. Het is wel de eerste keer dat ze het helemaal alleen doet.

Samen met haar ex-man leidde ze negen jaar Jumbo van Vliet in Nieuw-Vennep, na de scheiding ging ze als filiaalmanager aan de slag bij Jumbo Kooistra in Schagen. Hier kreeg ze alle kansen om een nieuwe winkel op te bouwen en dat gold ook voor een filiaal in Julianadorp. Die kennis en ervaring zet ze nu in om haar eigen zaak op te bouwen: Jumbo Uitendaal in Purmerend. “Ik moest wel eerst mijn beeld van Purmerend bijstellen, maar nadat ik er een kijkje had genomen, was ik om. Het is een leuke stad, met een leuk publiek. Nadat ik ook de concurrentie had bekeken en de gemeenteberichten uitgeplozen, was ik ervan overtuigd: ik kan een succes maken van deze winkel die in een heel levendig gebied ligt”, vertelt Uitendaal over haar eerste stappen.

Veel passanten

Er is geen woord gelogen wat de levendigheid van het gebied betreft: de supermarkt bevindt zich in een voormalig Hema-pand op de hoek van Winkelcentrum Eggert. Dat biedt veel kansen. “Er zullen veel passanten komen om een mandje te vullen, dat is zeker. Kijkend naar hen en de bewoners in de directe omgeving – veel tweeverdieners in appartementen, maar ook ouderen – zullen we ons richten op convenience en vers. Vers belegde broodjes, verse pizza’s, borrelschalen, carpaccioschotels en maaltijdsalades. Dat hebben we alvast voor op onze concurrent in de buurt. Een externe leverancier gaat onze verse maaltijden verzorgen en ze zijn echt van een hoge kwaliteit”, vertelt Uitendaal. Dan wordt ze gebeld door de Emmentalerleverancier. “Ik heb een paar grote Emmentalers besteld, die komen aan de kop van een van de schappen. Ook dat past bij de beleving die ik onze klanten wil bieden.”

Aandacht

Tegelijkertijd kent deze locatie ook haar uitdagingen. Uitendaal: “Ik wil dat mensen hier ook hun weekboodschappen gaan doen. Pas dan kan ik het een succes noemen. Liefst heb je dan een groot, gratis parkeerterrein voor je winkel. Er is weliswaar een grote parkeergarage bij het winkelcentrum, maar er moet voor worden betaald. Naast de winkel is een lift naar het parkeerdek, die zal dit jaar nog worden vervangen door een veel groter exemplaar.” Voor de grote boodschappen heeft Uitendaal een plank extra op de schappen weten te krijgen, zodat er ook echt sprake van een heel ruim assortiment is.

Een geweldige locatie, een ruim assortiment en verse maaltijden zijn echter niet de enige pluspunten van de nieuwe winkel. Uitendaal wil van haar supermarkt de leukste van Noord-Holland maken. “Ik wil dat mensen het echt leuk vinden om hier te komen en dat gaan we voor elkaar krijgen door onze klanten aandacht te geven. Ik wil hun verwachtingen zelfs overtreffen. Ik ben een echte peoplemanager en sta straks dagelijks op de winkelvloer. Samen met mijn team maken wij het verschil. Dat is prettig voor onze klanten, maar ook voor de medewerkers zelf én voor de leveranciers. Hier ligt mijn kracht. Met mensen voor mensen een fijne winkel neerzetten waar ze zich thuis voelen”, legt Uitendaal uit. Samen met haar nieuwe team is ze al in Veghel geweest voor een Welkom bij Jumbo-dag, waar ze heel warm werden onthaald en vast kennis konden maken en ervaring opdoen. Uitendaal: “Er ontstond direct al een teamspirit en iedereen heeft veel zin om straks te gaan starten.”

Caissière wordt gastvrouw

Ook op andere manieren wil Uitendaal haar stempel op de zaak drukken. De supermarkten waarmee ze de concurrentie aangaat zijn allemaal filialen, daar speelt ze dus handig op in. Zo is ze de samenwerking aangegaan met Berging Brouwerij. Deze lokale brouwer heeft straks een meter kopstelling in de winkel. Daarnaast heeft ze stappen genomen om haar wijnassortiment aan te vullen. Purmerend ligt dicht bij de Beemster, ook daar liggen kansen. “Maar eerst moeten we gewoon starten, om gaandeweg aan te voelen waar de klant behoefte aan heeft”, zegt de ondernemer.

Ook anders: bij Jumbo Uitendaal zullen vrijwel alleen zelfscankassa’s zijn. Er komt één reguliere lijnkassa, met een gesloten betaalsysteem. Ook de kassa bij de servicebalie zal er een met gesloten betaalsysteem zijn. Hierdoor zijn er geen contanten in de winkel en dat is wel zo veilig. Is er dan niet ook minder persoonlijk contact in de winkel tussen medewerkers en klanten? “Er zal juist meer persoonlijk contact zijn”, zegt Uitendaal, “want de caissière krijgt een andere rol.

We vragen haar – of hem! – om een proactieve houding. De caissière wordt een gastvrouw of gastheer, die klanten welkom heet in de winkel en hun vraagt of ze alles kunnen vinden en of ze kunnen helpen. Het wordt dus juist persoonlijker, mits je de juiste mensen kunt vinden om deze rol te vervullen. En het werk wordt hiermee ook leuker en belangrijker.”

