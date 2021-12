Het huisje in AH Uithoorn is vergroot en met kerstversiering uitgedost

UITHOORN - Jos van den Bergs multi-inzetbare huisje is voor kerst opnieuw uitgedost en kent een smakelijk assortiment. Het muzikale decorstuk in AH Uithoorn werd voor het eerst rond Sint-Maarten ingezet, daarna met Sinterklaas en nu voor kerst. Het huisje heeft een flinke uitbouw gekregen en is van vier naar tien meter gegroeid.

Velen uren zijn medewerkers van Albert Heijn Jos van den Berg bezig geweest met de kerstversieringen. “We zijn dit jaar nog eerder dan normaal van start gegaan met de aankleding en het ziet er fantastisch uit. Het huisje staat vol met producten uit het kerstassortiment”, vertelt Van den Berg. Hoewel het huisje in eerste instantie vooral is neergezet om de winkel sfeer te geven, heeft de ondernemer nog geen klant gezien die het schap onberoerd laat.

Borrelen

In het Kerstonderzoek 2021 van Albert Heijn kwam naar voren dat de manier van dineren verandert. Het kerstdiner dat het meest gekozen wordt, is het meergangendiner, daarna gourmet en op nummer drie staan allerlei kleine hapjes. “Kerst en borrelen gaan hand in hand. Dat is ook te zien aan het uitgebreide assortiment van Albert Heijn. Het is een onwijs prachtig, uiteenlopend assortiment. Van kleine gerechten zoals carpaccio tot rollades.”

Van den Berg kiest ervoor om naast het standaard borrelschap ook bij de twee inspiratiepleinen in de winkel in te spelen op het borrelgemak. “Hier kunnen we de aankopen van klanten completeren door bijvoorbeeld toastjes te plaatsen. Op deze manier willen we een compleet pakket bieden.”

Kerst

Wat de supermarkteigenaar opvalt, is dat men anders kerst viert. “Saamhorigheid en gezelligheid staan voorop. Je merkt aan mensen dat ze kerst samen met familie vieren, dat de familietraditie weer terugkomt. Daarnaast zie je dat de sfeer in de winkel verandert, het wordt een stuk gemoedelijker. Het korte lontje dat men enkele weken terug nog had, is een stukje langer geworden.”

Tot slot hoopt Van den Berg dat men de komende periode goed op zichzelf let. “We moeten voor elkaar zorgen.”

Bron: Levendmiddelenkrant