Krachtenbundeling AH en WNF

NIEUWVEEN – Albert Heijn en Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) zijn een samenwerking gestart om de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem te verminderen. Het doel van de samenwerking is om de impact van producten in vers en houdbare ketens op het milieu te kunnen halveren voor 2030.

De partijen hebben een meerjarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Door de samenwerking kunnen Albert Heijn en WWF-NL stappen zetten op het vlak van onder andere ontbossing en waterverbruik.

Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn: “Met andere eetpatronen, op slimme manieren produceren en verpakken en door verspilling tegen te gaan, kunnen wij de impact op klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn aanpakken. Nu we gaan samenwerken met WWF-NL kunnen we nog meer positieve stappen zetten.”

WWF-NL

Kirsten Schuijt, directeur van WWF-NL: "De consument moet erop kunnen rekenen dat de productie van de boodschappen in het winkelmandje niet ten koste is gegaan van de natuur. Daarom ben ik zo blij dat Albert Heijn zijn nek uitsteekt om de ecologische impact van producten te halveren. Want zonder natuur is er geen voedsel. We hopen dat meer partijen in Nederland zich aansluiten, want alleen door samen te werken kunnen we de omslag maken naar een duurzaam voedselsysteem, in balans met natuur."

Bron: Levensmiddelenkrant