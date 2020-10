Local Heroes haalt flinke investering binnen

AMSTERDAM – De Amsterdamse start-up Local Heroes heeft drie familie fondsen binnengehaald die samen ruim 1 miljoen euro investeren. Het e-commerce platform, waarbij klanten boodschappen kunnen bestellen bij lokale (markt)ondernemers, kan deze investering aanwenden om zijn missie te realiseren; het retaillandschap blijvend veranderen. “We gaan dit gebruiken om de perfecte afhaalpunten te bouwen”, aldus initiatiefnemer Maarten Coumans.

Alle drie de fondsen zijn bereid om binnen afzienbare tijd nogmaals te investeren om Local Heroes de groeisnelheid te geven die past bij het bedrijf en de huidige tijd. In maart dit jaar is Local Heroes succesvol gelanceerd in Amsterdam-West en konden consumenten bij lokale ondernemers online boodschappen bestellen. Deze werden dan door Local Heroes thuisbezorgd of konden afgehaald worden bij één van de afhaalpunten van het bedrijf.

Met de lancering heeft Local Heroes de retailmarkt wakker geschud. Lokale en kleine ondernemers leveren al jarenlang marktaandeel in, maar kunnen middels dit platform beter opboksen tegen de grote winkelbedrijven. Via Local Heroes kunnen ze de concurrentie aangaan en staan ze samen sterker. Met de nieuwe investering wil de start-up nog meer de nadruk op ICT en duurzaamheid leggen. Er stapt daarnaast een ervaren development team in dat moet bijdragen aan een snelle en grootste opschaling richting een landelijke uitrol.

“Hiermee kunnen we grote stappen maken en samen met lokale ondernemers de concurrentie aangaan met de grote spelers”, zo stelt Coumans. “Om te concurreren hebben we net als andere winkels volume nodig. Alle producten van lokale ondernemers komen bij ons binnen, dat moet zo efficiënt mogelijk gesorteerd worden als we de boodschappen zo snel mogelijk bij onze klanten willen brengen. Daarvoor bouwen we nu de 3.0 versie van onze wijkafhaalpunten en daar is uitstekende IT voor nodig. Ik ben daarom enorm blij met deze investering.”

