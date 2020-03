Marshoek spreekt ondernemers moed in

(CORONANIEUWS) UTRECHT – Ondernemers worden uitgedaagd nu consumenten hun voorraadkast massaal aan het vullen zijn. Om in deze drukke tijden het hoofd koel te houden heeft Marshoek alle ondernemers een mail gestuurd om hen moed in te spreken.

Algemeen directeur Ton van Loon spreekt de ondernemers aan in zijn brief;



Beste ondernemers,



Wie had kunnen denken dat we in zo’n korte tijd in deze omstandigheden terecht zouden kunnen komen. Het is ook allemaal heel dubbel. De supermarktondernemers hebben nog nooit zulke drukke dagen meegemaakt gedreven door pure hamsterwoede.



Onze apothekers en drogisten hebben het druk met het op peil houden van (zelfzorg) medicijnen en beschermde middelen en houden hun hart vast voor wat komen gaat als verlengde van onze zorg. En daartegenover hebben de ondernemers in de horeca en bloemenhandel hun omzet zien wegvallen naar nihil. Daarnaast denken we ook aan de grote bioscoop- en non-food retail ketens die of gesloten zijn of zwaar terugvallen in omzet en klantenbezoek.



Hoe u ook op dit moment bent verbonden of geraakt met de effecten van het Corona-virus, wij willen u en uw medewerkers vanaf deze plaats alle sterkte, wijsheid en ondernemerschap toewensen om uw situatie het hoofd te bieden.



Als Marshoek leven wij met u mee en hebben wij veel waardering en respect voor uw inzet en zullen we er alles aan doen u te ondersteunen.

Ik ben ervan overtuigd dat door saamhorigheid, inzet en doorzettingsvermogen we deze periode ook weer achter ons weten te laten.



Ton van Loon

Algemeen directeur

Bron: Levensmiddelenkrant