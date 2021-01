‘Mijn vader runde de zaak op gevoel, ik wat meer op cijfers’

Martin Reuselaars neemt Jumbo in Huissen over

HUISSEN - Een wisseling van de wacht bij de Jumbo in het Gelderse Huissen. Vader Wim Reuselaars geeft na zo’n 40 jaar de leiding van de supermarkt over aan zoon Martin. “Maar ik doe dit al heel wat jaren hoor”, vertelt de jonge ondernemer. “Want sinds 2011 hebben we de winkel samen gedraaid.”

Heel veel gaat er dan ook niet veranderen, denkt Reuselaars. “Simpel gezegd was het ook niet meer dan alleen een handtekening zetten. En de afgelopen tijd heb ik ook al veel dingen gedaan om te zorgen dat het mijn supermarkt ging worden; klaarmaken voor de toekomst, om het zo maar te noemen.”



Daarvoor volgde hij ook de Jump-opleiding van Jumbo. “Het maakt daarbij niet uit hoe lang je al in de supermarkt bezig bent, want elke ondernemer moet nu eenmaal zo’n opleiding volgen bij Jumbo. Je krijgt uitleg over de verschillende manieren waarop je de zaak kunt runnen, je leert waar kansen en gevaren liggen en je schrijft een ondernemersplan”, vertelt Reuselaars. “Je spreekt met veel mensen, waaronder ervaringsdeskundigen en een coach, dus het geeft wel veel nieuwe inzichten.”

Generaties

De noodzaak om die opleiding te volgen beschrijft ook het verschil tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ ondernemen, naar Reuselaars inzicht. “De oude generatie ondernemers rekende alles nog uit op de achterkant van een sigarendoosje, bij wijze van spreken. De jongere generatie heeft soms zelfs meerdere opleidingen gevolgd in ondernemerschap. Dat zorgt voor een heel ander soort bagage.”

Het zorgde volgens Reuselaars soms wel voor een stevig gesprek in de familiekring. “Mijn vader runt de zaak op gevoel, terwijl ik meer gericht ben op systemen en cijfers. Natuurlijk mag je het gevoel niet uitvlakken, maar ik zoek graag naar een manier om dat gevoel te kunnen onderbouwen. En sowieso zijn de tijden natuurlijk wel veranderd. Medewerkers zijn mondiger dan voorheen, dat zorgt toch voor een andere manier van ondernemen.”

Kinderen

Maar niet alles zal aan verandering onderhevig zijn, als het aan Reuselaars ligt. “Ik ben bewust naar Huissen verhuisd nadat we hier de supermarkt in 2011 startten. Ik wil toch dat mijn kinderen, net zoals ik vroeger, hier later na school even langs kunnen komen om een boterham te eten of gewoon even gedag te zeggen. Dat duurt nog wel even, want de oudste is drie, maar ik heb hele leuke herinneringen aan toen ik dat jaren geleden deed. Als supermarktondernemer ben je vaak druk, dus dan is het toch leuk om op die manier tijd door te brengen met je kinderen.” Wel helpt de oudste telg al met het deurbeleid. “Dat is erg leuk om te zien. Met opa staat hij samen bij de deur de consument te helpen.”

Media-aandacht

De ondernemer is verder ook op zoek naar waar lokale kansen liggen. “Dat betekent goed kijken naar wat mag en wat kan. Zo hebben we in december bijvoorbeeld flink uitgepakt met vuurwerk, door samen te werken met een lokale ondernemer die vanwege de lockdown zijn vuurwerk niet meer kon verkopen. Dat werkte supergoed en het vuurwerk was niet aan te slepen. De media-aandacht die hieruit voortvloeide was erg leuk. Het is een goede uitdaging om in het ondernemerschap te kijken waar kansen liggen.”



Ook in het nieuwe jaar zal Reuselaars niet stil blijven zitten. “We willen het de consument nog makkelijker maken. We zijn nu nog traditioneel met alleen lijnkassa’s, maar kijken inmiddels ook naar mogelijkheden met zelfscan en self checkouts. En we hebben het pandje hier vlak naast gehuurd, zodat bestelde boodschappen daar gemakkelijk afgehaald kunnen worden. Ook het EK Voetbal komt er weer aan, dat wordt natuurlijk flink uitpakken”, aldus Reuselaars.

