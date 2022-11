Mobiele koelbox in de last mile vermindert CO2-uitstoot aanzienlijk

ZOETERMEER – Een proef met een mobiele koelbox in Amsterdam-Zuid leverde een schat aan informatie op en de conclusie dat de CO2-uitstoot er aanzienlijk door verminderd wordt. De proef werd uitgevoerd door Leen Menken Foodservice Logistics samen met Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam en Foodlogica, dat zich richt op duurzame oplossingen voor last mile-leveringen.

De proef werd uitgevoerd van maart tot mei. De Last Mile Box stond gedurende die maanden op een vaste locatie in Amsterdam-Zuid. Zowel consumenten als horecaondernemers ontvingen hun bestellingen van fietskoeriers van Foodlogica. Het leverde een schat aan informatie en inzichten op over onder meer de routetijd, gereden kilometers, besparing in CO2-uitstoot, het effect op een gesloten koude keten, het gebruik van elektrische voertuigen, de toepassingsmogelijkheden voor verschillende typen klanten, de schaalbaarheid en de kosten.

Koude keten

Leen Menken geeft aan dat er ‘geen CO2-uitstoot meer is tijdens de bezorging vanuit de Last Mile Box’, waardoor de totale CO2-uitstoot van het bedrijf in de regio Amsterdam in de periode van de proef met 21 procent daalde. De box wordt gekoeld door energie die door zonnepanelen is opgewekt en bleek tijdens de proef de temperatuur zelf op peil te kunnen houden. Ook de bakfietsen van Foodlogica zijn gekoeld. Leen Menken concludeert dan ook dat de koude keten goed gesloten is gebleven tijdens het leveren van gekoelde producten aan consumenten en horeca.

Niet alles ging perfect, maar de box blijkt goed te werken en de conclusie luidt dan ook dat het concept kan worden opgeschaald naar meerdere boxen op verschillende plaatsen in de hoofdstad. Ook kan de Last Mile Box worden ingezet voor directe leveringen aan de horeca in combinatie met een kleine elektrische truck.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops