Moumen: ‘Franchisen is elke dag leren over jezelf, de winkel en ondernemen’

Een wisselend assortiment en eigenzinnigheid is wat Ekoplaza Alphen a/d Rijn maakt

ALPHEN A/D RIJN – Levensmiddelenkrant gaat langs bij Yahya Moumen (23), franchisenemer bij Ekoplaza Alphen aan den Rijn, voor meer informatie over zijn winkel en hoe het ondernemerschap bevalt. Moumen is tevreden over de gang van zaken maar wil graag meer jongeren trekken en inzetten op lokaal geoogst groente en fruit.

Het filiaal in het centrum is in december vorig jaar geopend, een dag voor de invoering van de mondkapjesplicht. Hoewel hij geen data heeft van voorgaande jaren is Moumen tevreden over het aantal klanten dat ook tijdens de vakantieperiode in zijn winkel komt. Voordat Ekoplaza in Alphen was gevestigd moesten de inwoners naar Woerden, Leiden, Zoetermeer voor biologische boodschappen.

Beginnend ondernemer

Toen de biologische supermarkt op zoek was naar een franchisenemer was Moumen geïnteresseerd, maar mede door zijn leeftijd (toen 22 jaar) dacht dat hij dat ze hem niet serieus zouden nemen. Destijds werkte hij nog als online marketeer. Hierover zegt Moumen: “Hierin miste ik echt het contact met mensen en het werken onder een baas is toch niks voor mij.” Toen werd hij benaderd door de eigenaar van het pand met de vraag of hij geen belangstelling had. En een halfjaar later werd hij trotse ondernemer, in het opstartende fase van het traject is hij veel geholpen door Pieter Tent (ondernemer van drie Ekoplaza’s). Hoewel hij als beginnende ondernemer nog steeds foutjes maakt is Moumen blij met de stappen die hij maakt, “Ik maak nog steeds fouten, maar ik ben erg zelfstandig en het gaat heel goed met de winkel. Met het ondernemen leer je elke dag weer iets, over jezelf, de winkel en het ondernemen. Geen dag is hetzelfde,” aldus Moumen.

Assortiment

“Het gehele assortiment komt is afkomstig van leveranciers die biologisch en SKAL gecertificeerd zijn.” Hij heeft niet het gevoel dat hij hierdoor een minder breed aanbod kan aanbieden: “Ik sta ook volledig achter de certificeringen.” vertelt Moumen. 90 procent van het assortiment wordt door het hoofdkantoor, Udea, aangeleverd, de overige 10 procent kan Moumen zelf invullen. Hoe dit wordt ingevuld ligt eraan wat hem wordt aangeboden. “Er komen geregeld verkopers over de vloer. Wanneer iemand echt een goed product en verhaal heeft, nemen we dit graag op in het assortiment. We wisselen deze producten ook geregeld.” Dit doet hij bijvoorbeeld met dadels of voedingssupplementen.

Trends

Ook in de biologische winkel is er een groeiende vraag naar suikervrij, glutenvrij, vegan en minder verpakkingen. Op de groente- en fruitafdeling is er daarom zoveel mogelijk uit de verpakking. “Bijna al het plastic dat je in de winkel ziet is ‘nep plastic’, dat is alleen afbreekbaar plastic, dat kan bij het groene afval.” legt Moumen uit. Naast een traditionele assortiment zijn er ook producten te vinden die niet in een ‘gewone’ supermarkt zijn te vinden: een verscheidenheid aan meel en bloem, Aloë Verastengels en ‘echt’ brood. Zo vertelt Moumen: “Er komen vaak wat oudere klanten naar ons toe dat en vertellen dat het brood smaakt ‘net als vroeger, net echt!’, dat is leuk om te horen.”

Groente & fruit

Een van de speerpunten in de winkel is de groenteafdeling. Hier zijn mensen ook heel blij mee volgens Moumen. Hoewel de ondernemer graag regionale groente en fruit in het assortiment wilt opnemen, blijkt dit nog een uitdaging. “Groente en fruit moeten vaak in bulk worden ingekocht, hiervoor hebben we geen plek in de winkel. Of ik moet het zelf ophalen, dit kan ik ook niet doen. Maar het is wel iets dat ik graag wil doen en ik blijf ook kijken naar de mogelijkheden.” zegt Moumen.

Een betere wereld

Waar Moumen nog op wil winnen is op het gebied van zichtbaarheid, hij wil graag meer jongeren trekken. Hij legt uit dat op jonge mensen vooral naar zijn winkel komen voor enkele trendy producten, zoals kurkuma/gember shots en collageen. Hij wil dit publiek graag naar zijn winkel trekken voor uitgebreidere boodschappen. Maar, zo zegt hij zelf: “We hebben het imago dat we duur zijn, maar dat is subjectief. Daarnaast, is een product nog duur als het goed is voor onze wereld?”

