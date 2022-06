Multifranchiser AH Susan Bun overleden

ALMERE – De Almeerse ondernemer Susan Bun is overleden. Dat laat de firma Bun weten op haar website. Bun is 63 jaar geworden.

Bun stond aan het roer van vastgoedonderneming Bun, dat onder meer 24 supermarkten in heel Nederland in beheer heeft. Het familiebedrijf begon met een kleine buurtsuper in Almere Haven in 1978 en ging vanaf 1994 verder als franchisenemer van Albert Heijn.

‘Wij zullen Susan missen als hart van ons familiebedrijf met haar passie en tomeloze inzet’, laat de onderneming in een rouwadvertentie weten. ‘Ze was gezellig, attent, oprecht, direct, betrokken en zo veel meer. Daarbij heeft ze een prachtig bedrijf neergezet waarbij de mens voor haar centraal heeft gestaan. We zijn haar dankbaar. Ze blijft voor altijd in onze gedachten’.

Bron: Levensmiddelenkrant