Nationaal hitteplan, óók in de supermarkt: meer fruit, ijs en hard seltzer

NIEUWVEEN - Al dagenlang worden we gewaarschuwd voor de hitte van vandaag en morgen. Mensen wordt aangeraden veel te drinken, uit de zon te blijven en te letten op vooral de ouderen. Zelfs het Nationaal hitteplan treedt in werking, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Maar het extreem mooie weer en de vakantie zorgen er ook voor dat we eropuit gaan, lekker willen barbecueën en verkoeling zoeken. Dat biedt mooie kansen voor de supermarkten. Wij belden er vier op. Wat hebben zij gedaan om te zorgen dat hun klanten niet misgrijpen?

Jumbo Plemp Landsmeer

In de Jumbo in Landsmeer hebben ze met de voorraad goed rekening gehouden. Bedrijfsleider Kevin Bosch is tevreden. “We hebben met ijsblokjes, bier, water en eigenlijk met al het drinken rekening gehouden met de warmte”, vertelt hij aan de telefoon. “Uiteraard hebben we ook extra vlees voor op de barbecue in de winkel. Maar we hebben van andere producten minder in huis gehaald, zoals filet americain en andere producten die kort houdbaar zijn.” Het afgelopen weekend was al goed te merken dat consumenten rekening hielden met de aankomende hitte. In Landsmeer draaiden ze een stevige omzet. Bosch: "Het is de eerste week van de vakantie, maar daar leek het niet op.”

Albert Heijn Jos van den Berg Uithoorn

Bij franchisenemer Jos van den Berg (Albert Heijn Uithoorn) gaan de flesjes water altijd als warme broodjes over de toonbank bij temperaturen boven de twintig graden. De winkel kijkt er ook niet van op dat de verkoop van vlees en barbecueartikelen fors toeneemt met zomerse temperaturen. Maar wat Jesse Habets, manager operatie Albert Heijn Uithoorn, dit jaar erg opvallend vindt tijdens de hitte is de verkoop van hard seltzers. “Dit licht alcoholische drankje, bruiswater met een (fruit)smaakje, doet het bijzonder goed tijdens de zonnige dagen.”

Albert Heijn speelt in op de zomer met stellingen met koelboxen en zomerspeelgoed. “Wij hebben daarnaast nog extra stellingen met ventilatoren”, aldus Habets.

Plus Arts Landgraaf

Ook in Zuid-Limburg hebben ze in hun bestellingen rekening gehouden met de warmte. Bedrijfsleider Andreas Stolz van Plus Arts in Landgraaf had een simpele vraag voor zijn afdelingschefs. “Waar heb je zelf behoefte aan bij deze warmte?” Daar kwamen natuurlijk de standaard producten uit als ijsblokjes, water en alles voor de barbecue. Maar er werd ook extra vers fruit zoals meloenen en tomaten besteld. “We hebben ook niet alles binnen gekregen. Elke winkel bestelt extra van dezelfde producten”, vertelt Stolz. “Zestig procent van onze klanten bestaat uit ouderen. Die helpen we tijdens deze hete dagen nog meer dan we altijd doen”, legt Stolz uit. “We brengen de boodschappen graag naar de auto als ze dat willen. Ook bezorgen we de boodschappen als de klant er zelf niet mee wil slepen. Daar rekenen we een symbolisch bedrag van 1 euro voor. Dat doen we anders ook maar nu letten we er nog meer op.”

Coop de Heester en Coop Achterwillens Gouda

Peter Oskam, mede-eigenaar van Coop de Heester en Coop Achterwillens in Gouda, zag dit weekend al dat consumenten zich aan het voorbereiden waren op het warme weer. “IJsjes, flessen water en bakjes vers gesneden fruit zijn populair en dan vooral de meloenparten”, vertelt Oskam. Hij speelde al bij de eerste berichtgeving over een hittegolf in op een probleem dat zich al langer voordoet. “De levering van het folie voor ijsblokjes is dit jaar lastig, vandaar dat we al tijdig een extra pallet hebben ingekocht. Die is op tijd binnen gekomen gelukkig”, zegt Oskam opgelucht.

Geschreven door: Gerard van Oosbree en Yentl Bocxe Strik

Bron: Levensmiddelenkrant