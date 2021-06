Nederland ‘ideaal gebied’ voor uitbreiding van Gorillas

Flitsbezorger biedt kansen voor kleine en lokale producenten

NIEUWVEEN - Met lokale en verse producten én een supersnelle bezorgtijd wil de nieuwe speler in e-commerce Gorillas het traditionele supermarktkanaal opschudden, vertelt general manager Benelux Luc van Emmerik aan Levensmiddelenkrant . Leveranciers moeten mee in de stroom, maar: “Zij krijgen toegang tot een veel grotere klantenkring.”

Het voornaamste doel van Gorillas is ‘om met het need-order-getprincipe een ander spel te spelen binnen de levensmiddelendetailhandel’. Kun je dat toelichten?

“De markt focust zich voornamelijk op het inrichten van de traditionele supermarkt op basis van de eigen behoeften, zoals de langere shelflives van producten en het categoriseren van producten op waarde. Er wordt minder rekening gehouden met de wensen van de consument. Dat willen wij volledig omdraaien. Deels middels het assortiment - zo is er veel behoefte aan verse en lokale producten. Omdat onze keten dusdanig kort is, hebben we dagelijks toelevering van versproducten, waar bijvoorbeeld groenten en fruit in de traditionele supermarkt wordt ingekocht op een langere verkooptijd. Daarnaast spelen we, met onze claim van een bezorgtijd van tien minuten, in op de klantbehoefte om snel toegang te hebben tot producten. Handig dus voor mensen die een boodschap zijn vergeten of even niet de deur uit kunnen of willen. De boodschappenmand van veel klanten wordt steeds groter, zien we. Eerst ervaren ze het powereffect van de snelheid waarmee de bestelling in huis is; vervolgens beseffen ze dat dat gemak ook ingezet kan worden voor de wekelijkse boodschappen.”

“Met Gorillas geven we dus vorm aan een nieuw consumentengedrag rondom boodschappen doen, door de winkel- en supplychainervaring van traditionele, trage en inflexibele retailbedrijven te ontwrichten. Maar ik wil benadrukken dat wij de traditionele supermarkt nooit volledig zullen vervangen. Er blijft in het retailspectrum ruimte voor meerdere services die op verschillende momenten de klant bedienen.”



Hoe realiseren jullie die tien minutenclaim?

“In de steden waar we opereren, zijn verschillende mini-warehouses gevestigd. In Amsterdam bijvoorbeeld zijn dat er nu vier. In die warehouses hanteren we kleine voorraden. De bestellingen worden manueel verzameld, ondersteund door techniek – een heel efficiënte combinatie. Als er een order binnenkomt, gaan medewerkers meteen aan de slag. De techniek helpt om producten te lokaliseren en geeft ook aan hoeveel producten nog beschikbaar zijn. Dat, samen met de compacte indeling van de warehouses, maakt dat de orders razendsnel verzameld kunnen worden. Vervolgens neemt de fietser, die al klaar staat en weet waar de order naartoe moet, de bestelling over en brengt deze met een elektrische fiets. Voor grote bestellingen hebben we bakfietsen. Alle riders krijgen trouwens een uitgebreide training met onder andere veiligheidsvoorschriften en juist weggebruik.”



Lukt het altijd om een bestelling binnen tien minuten te leveren?

“Dat is uiteraard wel onze doelstelling en die wordt in veruit de meeste gevallen ook gehaald. Die claim te kunnen blijven garanderen, is onze grootste uitdaging. Als we in een nieuw gebied openen – en dat is aan de orde van de dag – is het altijd even peilen wat daar gebeurt: hoeveel riders hebben we precies nodig, wat is de ideale afstand naar de klant, enzovoorts. In die aftastfase kan de tijd ook iets verhoogd zijn. En soms is de vraag aan de consumentenzijde groter of kampen we met een aantal afmeldingen onder de riders. Dus dan kan het net wat langer duren. Overigens geven we het vooraf in de app altijd aan als de tijd verhoogd is.”



Wat vraagt die korte keten van jullie leveranciers?

“Al onze partners, van leveranciers tot verhuurbedrijven, moeten meebewegen in de verandering die we teweegbrengen. Voor leveranciers gaat het bijvoorbeeld om de flexibiliteit, snelheid en frequentie van leveren, en de locaties waar bezorgd moet worden die meestal niet standaard zijn. Die moeten geïmplementeerd worden in hun werkstroom. Daarom werken wij ook heel nauw met hen samen om met elkaar tot de juiste oplossingen te komen.”

“Wij bieden trouwens echt een platform voor lokale en kleine producenten. Zij hebben toegang tot een veel grotere klantenkring. Voor hen is het lastig om voet tussen de deur te krijgen in de traditionele keten, vanwege bepaalde eisen die gesteld worden aan bijvoorbeeld producten en de afmetingen van verpakkingen. Dus het brood waar consumenten op zaterdag voor in de rij staan, kan via ons binnen tien minuten bij klanten op tafel liggen.”



Sinds jullie start in Nederland afgelopen december hebben jullie flink uitgebreid naar inmiddels acht steden. Waarom is besloten om Gorillas juist hier zo actief uit te rollen?

“In mei vorig jaar is Gorillas in Duitsland gelanceerd. Nederland was daarna een logische stap omdat Nederlanders erg digital minded zijn en openstaan voor vernieuwing. Ideaal voor digitale producten zoals Gorillas. Hier is een hoge dichtheid van smartphones en een enorm goed netwerk rondom digitale betalingen. Daarom kunnen we hier ook zo snel doorgroeien.”



Wat zijn jullie ambities voor de komende periode?

“In Nederland zijn we voornemens voorlopig met name uit te breiden in de gebieden waar we al gevestigd zijn. Niet alle wijken in die steden zijn gedekt, maar daar werken we wel naartoe. Dat geldt ook voor andere steden in Europa. En we zijn bezig met New York. Eind van dit jaar moet Gorillas minimaal in vijftig steden wereldwijd actief zijn.”

Bron: Levensmiddelenkrant