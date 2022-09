Nederlandse consumenten kiezen vaker voor duurzaam voedsel

WAGENINGEN - Consumenten hebben in 2021 twaalf procent meer aan duurzaam voedsel uitgegeven dan in 2020. Vorig jaar werd 19 procent van alle bestedingen aan voedsel uitgegeven aan een duurzame variant. Dat meldt Wageningen University & Research (WUR) in de jaarlijkse Monitor Duurzaam Voedsel. WUR gebruikt voor het onderzoek gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de supermarkten stegen de verkopen van duurzaam voedsel met 14 procent. Speciaalzaken in duurzame voeding zagen een stijging van twee procent in de verkoop. In totaal besteedden consumenten vorig jaar bijna 9,5 miljard euro aan duurzame voeding in de supermarkten, de foodservice en de speciaalzaken.

Omzet

Vlees en vleeswaren zorgen voor bijna een kwart van de omzet aan duurzaam voedsel. Houdbare producten en samengestelde maaltijden staan op een tweede plaats met 17 procent. Op de derde plaats komt zuivel, gevolgd door AGF en koffie en thee. Grootste keurmerk qua omzet is Beter Leven. Producten met dit label zorgen voor 3,2 miljard euro omzet.

Keurmerken

Van alle keurmerken stijgt Rainforest Alliance procentueel het hardst met 110 procent. On the way to Planetproof stijgt met 32 procent, op de voet gevolgd door Vrije Uitloop met 30 procent.



De Monitor laat zien dat Keurmerken een steeds grotere rol gaan spelen in het bestedingspatroon van consumenten. Die rol zal alleen maar groter worden nu duurzaamheid belangrijker wordt.

Bron: Levensmiddelenkrant