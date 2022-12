NielsenIQ: Nieuw omzetrecord tijdens Kerst

DIEMEN – De afgelopen twee jaar was het door de coronamaatregelen en beperkingen niet mogelijk om Kerst te vieren zoals we zijn gewend. Dit jaar is dat echter weer wel mogelijk geweest. NielsenIQ heeft de omzetcijfers van week 51 op een rij gezet waaruit blijkt dat er een nieuw omzetrecord is neergezet door de supermarkten.