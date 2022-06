Nieuwe Spar Vlissingen wordt warm onthaald door de buurtbewoners

‘Klanten zijn hier gasten’

VLISSINGEN - Josephine van de Veire gaat al jarenlang mee in de supermarktbranche. Als leidinggevende bij verschillende supermarkten heeft ze kunnen ruiken aan het ondernemerschap. Nu gaat ze het zelf proberen: in haar eigen Zeeland opende ze half juni Spar Vlissingen. Een echte buurtwinkel met veel ruimte voor convenience.

Eigenlijk had Van de Veire (28) een heel andere carrière voor ogen: “Tien jaar geleden studeerde ik pedagogiek in Vlissingen. Maar toen ik stage ging lopen bij Jeugd en Gezin, had ik al snel in de gaten dat ik niet in de wieg gelegd ben voor een kantoorbaan. Ik kan niet goed stilzitten.” Destijds werkte ze naast haar studie bij de Spar in Philippine, Zeeuws-Vlaanderen. “Ik begon als verkoopmedewerker, maar kreeg al snel meer verantwoordelijkheden. Drieënhalf jaar heb ik daar gewerkt, superleuk vond ik het.”

Omdat Van de Veire enthousiast was over de supermarktbranche, besloot ze het over die boeg te gooien: “Tijdens een tweejarige leiderschapsopleiding van Spar ontmoette ik een ondernemer uit Friesland, die op zoek was naar een manager voor zijn winkel in Echtenerbrug. Ik had wel zin in een nieuwe uitdaging, dus dat was snel beklonken.” Tijdens haar Friese avontuur merkte Van de Veire dat, in tegenstelling tot haar verwachting, het runnen van een supermarkt haar goed afging. “Als de ondernemer afwezig was, draaide ik de winkel alleen. Tja, welke skills heb je daarvoor nodig? Je moet vooral goed zijn in regelen”, lacht ze.

Zeeland

Een eigen winkel was nooit per se de grote droom van Van de Veire: “Maar toen er een Spar polste of ik een supermarkt wilde runnen in Zeeland, mijn geboortegrond, kon ik natuurlijk niet weigeren. Ik kom zelf uit een dorp; de ons-kent-onssfeer in de wijk waar de supermarkt ligt, spreekt me erg aan.”

Half juni opende Spar Vlissingen – met een vvo van circa 470 vierkante meter – aan het Pablo Picassoplein. Op het moment dat Levensmiddelenkrant met de ondernemer in spe spreekt, wordt er nog volop verbouwd. Van de Veire: “Voorheen zat op deze locatie een Lidl – die had natuurlijk een heel ander concept. Zo’n vier jaar geleden is de Lidl gesloten en daarna stond het pand leeg. Alles wordt nu vernieuwd; de indeling, de vloer, het plafond en de meubels – we pakken de hele winkel aan.”

Verkenningstocht

Buurtbewoners zijn door het dolle dat er eindelijk weer een supermarkt komt in hun wijk, vertelt Van de Veire: “De bewoners uit de wijk hebben, nadat de Lidl al een paar jaar gesloten was, op eigen houtje Spar gebeld met de vraag of zij wellicht interesse in het pand hadden. De eerstvolgende supermarkt ligt namelijk aan de buitenrand van Vlissingen, net te ver om te lopen. Deze week kwam er een meneer langs die alvast op verkenningstocht was gegaan, om te weten hoe lang hij erover doet vanaf zijn huis.”

Gasten

Het gaat de buurtbewoners niet alleen om de nabijheid van boodschappen, maar ook om de dynamiek die de supermarkt met zich meebrengt. Van de Veire: “De gemoedelijke sfeer in de wijk wil ik echt laten terugkomen op de winkelvloer. Een goede band met de buurt vind ik heel erg belangrijk. Dus we creëren een gezellige, ruime koffiehoek waar buurtbewoners even lekker met elkaar kunnen ouwehoeren. Ze moeten het gevoel hebben altijd welkom te zijn.” De term klanten neemt Van de Veire liever niet in haar mond: “Onze bezoekers zijn gasten. Als ze prijs stellen op een praatje, of hulp nodig hebben bij het inpakken en het tillen van de boodschappen, dan kunnen ze op ons rekenen.”

Behalve een band met de buurt, hoopt Van de Veire ook op een goede relatie met de medewerkers. Inmiddels heeft ze er achttien aangenomen: een team van 50-plussers die vooral op doordeweekse dagen aan de slag gaan en een aantal vakkenvullers voor in de weekenden en vakanties. “Dit moet een toegankelijke winkel worden, zowel voor gasten als voor het personeel. Ik hoop dat alle medewerkers hier op hun plek zitten en zich gehoord voelen. Ik wil ze de kans geven om te groeien in hun rol. Bij de leiderschapscursus van Spar hebben we veel aandacht besteed aan hoe een team aan te sturen. De afgelopen maanden heb ik met andere ondernemers in spe het Spar-programma Succesvol aan de Start gevolgd, om nog meer handvatten te krijgen voor het ondernemerschap.”

Versplein

Voor haar medewerkers heeft Van de Veire vóór de opening een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. “En we hebben samen een training gevolgd voor het foodservice-aanbod. Midden in de winkel komt het versplein waar mensen onder andere belegde broodjes, salades, pizza’s, wraps, gerechten van Mama’s Maaltijden en smoothies kunnen bestellen.” Het versplein biedt ook ruimte aan een shop-in-shop van The Tosti Club. Spar nam in 2020 een meerderheidsbelang in de tostizaak met als doel de foodserviceactiviteiten en het gemaksconcept in Spar-vestigingen nog meer te laden. Van de Veire: “Het aanbod is heel divers. Zo hebben we tosti’s met zalm, kaas en tzatziki, Nutella met banaan, geitenkaas en honing, de Spaanse met serranoham en uiteraard de klassieker met ham en kaas. Wat mijn eigen favoriet is? Dat is die met mozzarella en pesto.” Met het versplein verwacht Van de Veire ook deels andere klandizie te trekken dan de voormalige Lidl: “Mensen die normaliter maaltijden afhalen bij foodservicezaken kunnen bij ons natuurlijk heel goed terecht. Hopelijk ervaren ze dat ons aanbod minstens zo lekker is.”

Bakfiets

Overigens wordt élk type klant – of zoals Van de Veire prefereert: gast – in deze tijd gedreven door gemak (zie kader linksonder). “Het zijn niet alleen de millennials; alle generaties hebben minder tijd en zin om te koken en boodschappen te doen. Daarom bezorgen we ook met een bedrijfsbusje, hopelijk komt daar in de toekomst nog een bakfiets bij. En naast een bandkassa hebben we ook twee zelfscan-kassa’s voor de mensen die meer haast hebben.”

Van de Veire voelt zich op haar plek bij Spar: “Als Spar-ondernemer heb ik veel meer invloed op mijn winkel dan bij andere formules. Daar heb je toch meer een kantoorbaan. Ik sta liever met mijn poten in de klei.” De Zeeuwse voorziet wel een hectische periode: “Ik sta voor vijftig uur op de begroting, maar dat zullen er in het begin wel meer worden.”

Overbodig

Gezien de groeiplannen van Spar (zie kader hieronder) vragen we de ondernemer of zij de ambitie heeft om in de toekomst meer winkels te openen. “Mijn doel is eigenlijk om mezelf overbodig te maken binnen nu en drie jaar. En aangezien ik niet van stilzitten hou – waarom niet meer winkels inderdaad? Maar mijn grootste persoonlijke uitdaging is dat ik niet te hard van stapel loop. Eerst maar eens deze winkel draaiende houden en een gezonde exploitatie neerzetten.”

Popelen

De opening van de winkel wordt feestelijk gevierd met onder andere een receptie en een kraak-de-kluisactie in de winkel, waarbij gasten kans maken op onder meer taart, bioscoopkaartjes en een optreden van een band.Van de Veire staat te popelen om de deuren open te gooien: “Ik stond tijdenlang twee tot drie keer per dag in het pand om te zien hoe het met de verbouwing ging. Ik kan me na al die maanden van voorbereiding haast niet voorstellen dat het eindelijk zover is.”

De groeiambities van Spar

Spar wil de komende drie jaar het aantal verkooppunten in Nederland ruim verdubbelen, van ruim 450 nu naar 1000. De formule viert dit jaar haar 90-jarige bestaan en is inmiddels actief in 48 landen met zo’n 13.500 winkels. Om de groeiambities waar te maken, denkt Spar van klein, naar kleiner tot kleinst. Een deel van de nieuwe verkooppunten zullen vendingmachines (verkoopautomaten) zijn. Ook worden in twaalf hotels en mogelijk in enkele kantooromgevingen onbemande winkels geplaatst met ‘handige basisaankopen’. Verder wil Spar een pilotsamenwerking aangaan met maaltijdbezorger Deliveroo. Volgens algemeen directeur John van der Ent past dit project perfect in de ambitie van de formule om zichzelf te positioneren tussen horeca en buurtsuper.

In de afgelopen jaren heeft Spar ook al een samenwerking met Thuisbezorgd.nl getest. Met succes: de pilot zal de komende maanden landelijk uitgerold worden.

Spar als king of convenience

Spar wil haar positie als dé winkel voor gemak de komende jaren verder uitbouwen, vertelde algemeen directeur John van der Ent dit voorjaar: “Consumenten van alle leeftijden zoeken voor verschillende eetmomenten naar slimme, tijdbesparende oplossingen. In die ontwikkeling zien wij voor onze formule mooie kansen.”

Spar zal, om ‘king of convenience’ te worden, buiten de gebaande paden kijken naar innovatiemogelijkheden. Het bedrijf oriënteert zich breed en denkt onder andere aan mobiele oplossingen, doorontwikkeling op het gebied van e-commerce, maar ook het bieden van vendingmachines (zie ander kader) en het bieden van oplossingen op plekken en in bedrijven waar catering is afgestoten.

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.