Nog maar vijf Jumbo City winkels

NIEUWVEEN – Met stille trom heeft supermarktketen Jumbo het aantal City winkels teruggebracht van achttien naar vijf. Om aan de specifieke klantwens te voldoen heeft de supermarkt de Jumbo City winkels ontwikkeld met een ruimer assortiment dagelijkse boodschappen, vers bereide producten en maaltijden voor thuis en onderweg in samenwerking met La Place.

In de loop van de tijd zijn de vers bereide producten en maaltijden steeds vaker ook in de regulier Jumbo’s geïntroduceerd. “Daar was vraag naar”, vertelt woordvoerster Paulien Streater van Jumbo aan Levensmiddelenkrant. “Hierdoor is het aanvankelijke onderscheid tussen een gewone Jumbo supermarkt en een Jumbo City een stuk kleiner geworden”.

Ombouwen

“We hebben ervoor gekozen om de Jumbo City vestigingen op locaties waar veel vraag is naar een ruimer winkelassortiment om te bouwen naar Jumbo. Dat betreft 13 van de in totaal 18 locaties. Er zijn nu vier Jumbo City winkels in Nederland en één in België. Het betreft hier Jumbo City locaties op doorstroomlocaties (Damrak in Amsterdam, Eindhoven NS) en specifieke plaatsen (waaronder het Gelderlandplein in Amsterdam, Grote Markt in Nijmegen en Antwerpen)”, verklaart Streater het verminderen van de City vestigingen.

Bron: Levensmiddelenkrant